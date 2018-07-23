23.07.2018, 21:50

Дамаск обругал Израиль за эвакуацию "Белых касок" из Сирии в Иорданию

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bbcrussian.com
EST
Süüria
SüüriaFoto: AMEER ALHALBI, AFP

Правительство Башара Асада яростно раскритиковало операцию по вывозу из Сирии активистов организации "Белые каски", регулярно сообщавших о нарушениях прав человека сирийскими военными.

"Проведенная Израилем и его агентами операция по вывозу членов так называемых "Белых касок" разоблачила преступную сущность этой организации", — говорится в заявлении сирийского МИД, которое цитирует правительственное информагентство САНА.

"Израиль лживо заявляет, что не имеет отношения к войне в САР, но при этом осуществляет эвакуацию сотен членов террористической организации "Белые каски" и нескольких главарей бандформирований, действуя по согласованию с правительствами США, Великобритании, Иордании, Германии и Канады", — добавили в МИД Сирии.

"Слов осуждения недостаточно для того, чтобы обличить этот отвратительный поступок", — говорится в заявлении МИД Сирии. В ведомстве добавили, что "Белые каски" "оказывают поддержку террористам" и что мир был предупрежден о тех опасностях, которые несет организация.

Позиция Израиля

Израиль подтверждает, что эвакуировал "Белых касок" и семьи членов организации из Сирии в ночь на воскресенье. Активистов вывезли из зоны боевых действий на юго-западе страны, где ведут наступление правительственные силы.

В течение нескольких месяцев "Белые каски" вместе с семьями будут находиться в Иордании, после чего их переправят в западные страны.

Как сообщали израильские СМИ, они были эвакуированы в Иорданию через оккупированные Израилем Голанские высоты.

Кто такие "Белые каски"

  • Организация возникла в начале 2013 года как коллектив добровольцев
  • Официальное название — "Сирийская гражданская оборона"
  • Из 3000 добровольцев 200 человек были убиты
  • Выдвигались на Нобелевскую премию мира
  • Их задача: спасать людей в зоне военных действий и восстанавливать здания
  • Заявляют о своем нейтралитете и отсутствии политических пристрастий, однако правительство Сирии и его российские союзники обвиняют их в связях с джихадистами

Согласно изначальному замыслу, эвакуировать планировалось 800 активистов организации и членов их семей, однако удалось вывезти только 422 человека, из них 100 членов "Белых касок" и 322 их родственника.

Как передает корреспондент Би-би-си Марк Лоуэн, остальные оказались в окружении из-за продвижения боевиков ИГ, и добраться до них участникам спасательной экспедиции не удалось. Поскольку это была разовая операция, судьба остальных активистов вызывает опасения, передает наш корреспондент.

Вечером в воскресенье премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху написал в "Твиттере", что Израиль эвакуировал активистов по просьбе США и других западных стран.

Несмотря на проведенную только что операцию, израильские военные подчеркивают, что Израиль сохраняет политику невмешательства в конфликт в Сирии.

"Несколько дней назад со мной связался президент Трамп, а также премьер-министр Канады Джастин Трюдо и другие. Она попросили меня о помощи в эвакуации нескольких сотен "Белых касок" из Сирии. Это люди, которые спасали жизни, и жизни которых находятся под угрозой сейчас", — написал израильский премьер.

Герои или "агенты Запада"?

Спасение активистов в понедельник на совместной пресс-конференции приветствовали министры иностранных дел Германии и Британии, Хейко Маас и Джереми Хант.

"В течение нескольких лет эти люди были первыми, кто появлялся на месте нападений. Рискуя жизнью они спасли больше ста тысяч человек. Мы действовали вместе с друзьями и партнерами из Британии, Канады и США. Мы очень рады нашему успеху, и Германия будет рада принять часть этих людей вместе с семьями, — сказал Маас.

Глава МИД Великобритании Джереми Хант также заявил, что Британия была рада возможности помочь в спасении этих отважных людей и их семей и отметил работу активистов в спасении жизней мирных граждан.

Однако сирийское правительство, как и его союзники в России, не раз называли активистов движения провокаторами и агентами Запада, и даже предполагали, что они связаны с экстремистскими группировками.

"Белые каски" часто одними из первых сообщали о предполагаемых случаях применения сирийскими вооруженными силами химического оружия.

В частности, активисты организации в числе прочих передавали с мест сообщения о двух эпизодах предположительного применения отравляющих веществ 7 апреля в городе Дума.

В июне сирийские власти начали мощное наступление с целью вернуть под свой контроль удерживаемые повстанцами провинции Дераа и Кунейтра.

Согласно достигнутым соглашениям, повстанческие силы были переведены в удерживаемые ими районы на севере страны, тогда как сирийские правительственные войска заняли отвоеванные территории.

Согласно последней договоренности, достигнутой в минувший четверг, боевики и гражданские лица были эвакуированы из провинции Кунейтра, граничащей с Голанскими высотами.

Эвакуированные члены организации работали в той части страны, которую контролирует сирийская оппозиция на юго-западе Сирии, и оказались в окружении в результате наступления правительственных сил.

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