Далай-лама: русские могут стать ведущей нацией мира

Далай-лама XIV заявил, что у России есть потенциал стать ведущей нацией мира, сообщает Gazeta.ru со ссылкой на РИА ”Новости”.

Об этом он сказал в обращении к участникам Synergy Global Forum.

По словам далай-ламы, географически Россия — мост между Востоком и Западом. Он также отметил потенциал природных ресурсов России.

”Русские люди могут внести значительный вклад в изменение мира, Европы. Географически у России огромный потенциал. Новые идеи, уважение друг к другу. Испытывать чувство радости быть человеком. Я думаю, Россия сможет правильно распределить возможности. У России есть потенциал стать ведущей нацией мира”, — добавил он.

Далай-лама рассказал, что хотел бы посетить места, где бывал в детстве во времена СССР, и молится о приезде в Россию.

”Я очень хотел бы, но не думаю, что вскоре это будет возможным посетить эти республики — Калмыкию, Бурятию, Туву”, — сказал он.

Ранее далай-лама заявил, что мечтает о переезде штаб-квартиры НАТО в Москву.