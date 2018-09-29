29.09.2018, 18:40

Daily Mail: Скрипаль дважды передавал информацию MI6 с помощью ”невидимых” чернил

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Gazeta.ru
EST
Sergei Skripal
Sergei SkripalFoto: Stringer, REUTERS

Экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль во время работы на британскую разведку MI6 два раза передавал Лондону информацию при помощи ”невидимых” чернил в книгах. Об этом пишет британский таблоид Daily Mail со ссылкой на отрывки из книги Марка Урабана ”Skripal Files”.


Согласно выдержкам из работы Урабана, Скрипаль дважды передавал британским спецслужбам секретную информацию при помощи книг. Впервые его супруга Людмила с дочерью Юлей на каникулах в Аликанте передали ”старому другу” Скрипаля — сотруднику британской разведки Ричарду Бэгнеллу — подарок от мужа. Как пишет автор, это был роман русского писателя, в котором были сделаны записи ”невидимыми” чернилами.

Сообщается, что второй раз Скрипаль также передал ”подарок” через супругу, когда та ездила отдыхать в Малагу.

По словам автора книги, Скрипаль ему заявлял, что его жена не знала о ”содержании” книги.

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Daily Mail: Скрипаль дважды передавал информацию MI6 с помощью ”невидимых” чернил

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