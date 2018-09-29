Daily Mail: Скрипаль дважды передавал информацию MI6 с помощью ”невидимых” чернил



Согласно выдержкам из работы Урабана, Скрипаль дважды передавал британским спецслужбам секретную информацию при помощи книг. Впервые его супруга Людмила с дочерью Юлей на каникулах в Аликанте передали ”старому другу” Скрипаля — сотруднику британской разведки Ричарду Бэгнеллу — подарок от мужа. Как пишет автор, это был роман русского писателя, в котором были сделаны записи ”невидимыми” чернилами.

Сообщается, что второй раз Скрипаль также передал ”подарок” через супругу, когда та ездила отдыхать в Малагу.

По словам автора книги, Скрипаль ему заявлял, что его жена не знала о ”содержании” книги.