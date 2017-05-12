Дадин и другие задержаны на Красной площади за чтение конституции

Первого осужденного за неоднократные нарушения на митингах Ильдара Дадина и еще нескольких активистов задержали на Красной площади, сообщает "ОВД-Инфо". Они вышли туда читать российскую конституцию.

Кроме Дадина, задержаны Ирина Яценко, Сергей Ожич, Олег Еланчик, Елена Захарова, Саша Короткова, Людмила Румега, Юлия Успенская, уточняет издание.

Позже задержание Дадина подтвердил Интерфаксу его адвокат Николай Зборошенко.

"Полицейские на Красной площади задержали толпу активистов, которые читали конституцию, в том числе троих моих подзащитных, один из которых Ильдар Дадин", — сказал адвокат.

Дадина и Ожича отвезли в отделение полиции "Китай-город" на автобусе, остальных повели туда пешком, пишет "ОВД-Инфо".

"С задержанными будет проведена профилактическая беседа", — сказал источник Интерфакса. В свою очередь, собеседник ТАСС утверждает, что профелактической беседой полицейские не ограничатся и составят протоколы по статье о нарушении порядка проведения митингов.

"С учетом неоднократных задержаний за административные правонарушения Дадина могут оставить в ОВД до суда", — сказал источник ТАСС.

В пресс-службе столичного управления МВД Русской службе Би-би-си не смогли подвердить задержание Дадина и других активистов.

В декабре 2015 года Дадин был приговорен к трем годам лишения свободы по новой статье Уголовного кодекса России о неоднократном нарушении установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга. Позже срок был снижен до двух с половиной лет.

В феврале этого года конституционный суд России признал не противоречащей конституции статью об уголовной ответственности за нарушения правил проведения митингов, на которую жаловался Дадин, но постановил пересмотреть приговор ему.

В том же месяце президиум Верховного суда России отменил приговор Дадину и освободил его.

Активист покинул колонию 26 февраля и с тех пор уже неоднократно задерживался в Москве на акциях протеста.

За пикет в здания столичного управления МВД на Петровке в апреле суд оштрафовал Дадина на 15 тысяч рублей.