CША разместят в Латвии больше вертолетов Black Hawk и увеличат контингент военнослужащих



Кроме того, в рамках ротации в Латвию прибудут еще около 150 военнослужащих США, которые служат в 3-м батальоне 1-й боевой авиационной бригады США. Эти военнослужащие будут обеспечивать работу вертолетов UH-60 и HH-60 Black Hawk на авиационной базе Национальных вооруженных сил Латвии в Лиелварде.

Американские военнослужащие будут проводить совместные тренировки с НВС Латвии, а также контингентом НАТО, принимающим участие в совместных военных учениях.