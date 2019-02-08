CША разместят в Латвии больше вертолетов Black Hawk и увеличат контингент военнослужащих

В рамках операции Atlantic Resolve и с целью укрепления безопасности региона США разместят в Латвии 13 вертолетов UH-60 и HH-60 Black Hawk.
Кроме того, в рамках ротации в Латвию прибудут еще около 150 военнослужащих США, которые служат в 3-м батальоне 1-й боевой авиационной бригады США. Эти военнослужащие будут обеспечивать работу вертолетов UH-60 и HH-60 Black Hawk на авиационной базе Национальных вооруженных сил Латвии в Лиелварде.
Американские военнослужащие будут проводить совместные тренировки с НВС Латвии, а также контингентом НАТО, принимающим участие в совместных военных учениях.