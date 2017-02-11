CNN узнал о подтверждении части компромата на Трампа

Спецслужбы США получили подтверждения части сведений, которые содержатся в компромате на президента США Дональда Трампа. Об этом в пятницу, 10 февраля, сообщает CNN со ссылкой на источники в разведке и правоохранительных органах.

По информации телеканала, полученная информация ”не относится к непристойным обвинениям”. Речь идет о перехваченных спецслужбами ”разговорах между должностными лицами в России и обычными гражданами страны”. Содержание ”дюжины бесед”, их участники, а также даты не раскрываются. Отмечается, что эти разговоры якобы подтверждают факт некоторых встреч, упомянутых в докладе.

Как уточняет CNN, американской разведке удалось подтвердить, что россияне, упомянутые в докладе, действительно общались друг с другом, но не удалось доказать, что они обсуждали именно Трампа, передает РИА Новости. При этом, утверждают источники, указанные граждане РФ якобы ”участвовали в сборе информации, вредной для Хиллари Клинтон (была кандидатом на пост президента США от Демократической партии — прим. ”Ленты.ру”) и помогающей Трампу”. По их словам, американские разведчики так и не пришли к выводу, есть ли у России компромат на республиканца, как утверждается в докладе.

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Официальный представитель Белого дома Шон Спайсер вновь категорически опроверг обвинения в адрес Трампа.

11 января сайт BuzzFeed опубликовал доклад бывшего сотрудника британской разведки, в котором утверждается, что у России есть компрометирующая Трампа информация. В документе, в частности, отмечается, что во время поездки в Москву в 2013 году бизнесмен поселился в президентском номере отеля ”Ритц-Карлтон”, где когда-то останавливались Барак и Мишель Обама, и встречался там с женщинами легкого поведения. При этом сам отель якобы находился под контролем ФСБ: в номерах были микрофоны и камеры.

10 января CNN сообщил, что данные бывшего британского разведчика легли в основу доклада о вмешательстве России в выборы.

Трамп отверг утверждения о том, что Россия использовала рычаги давления на него, автора доклада назвал ”провалившимся шпионом”, а также пообещал наказать BuzzFeed за публикацию материалов. В Кремле сообщения о наличии компромата на Трампа назвали чушью, а президент России Владимир Путин сравнил заказчиков кампании по дискредитации республиканца с проститутками.