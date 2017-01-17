Избранный президент США Дональд Трамп до вступления в гонку за пост главы Белого дома называл Россию самой большой проблемой для Вашингтона, критиковал Барака Обаму за нерешительность, а также выступал за введение санкций в отношении Москвы. Об этом напоминает телеканал CNN.

В статье опубликована подборка фрагментов интервью Трампа, которые он давал до начала президентской кампании. Так, в интервью 24 марта 2014 года Fox News миллиардер заявил, что согласен с республиканским кандидатом на пост президента США на выборах 2012 года Миттом Ромни, который в итоге проиграл демократу Бараку Обаме. Ромни в ходе предвыборной кампании, в частности, назвал Россию "геополитическим противником для США номер один".

Трамп тогда заявил, что "Митт был прав", когда "сказал, что Россия — наша самая большая проблема". "Оказалось, что он был абсолютно прав. Посмотрите, что Россия делает с Ираном, как они контролируют ситуацию в Сирии и буквально везде. Нас (США) выкинули отовсюду", — приводит CNN слова Трампа.

В другом интервью Fox News 3 марта того же года Трамп заявил, что США могли бы принять меры экономического характера, чтобы навредить России. "Есть много вещей, которые мы могли бы сделать России в плане экономики", — сказал тогда бизнесмен, отметив, что Россия "не является сильной с экономической точки зрения".

14 марта 2014 года в интервью NBC Трамп открыто выступил за введение санкций в отношении Москвы. "Мы определенно должны ввести санкции. Мы должны показать силу", — заявил Трамп, слова которого приводит ТАСС.

Как отмечает CNN, такие заявления "резко контрастируют" с дружественной риторикой по отношению к России, которую Трамп начал использовать на этапе президентской кампании.

Напомним, в опубликованном на прошлой неделе интервью газете The Wall Street Journal Трамп заявил о намерении "по крайней мере в течение некоторого времени" после своего вступления в должность главы государства оставить в силе антироссийские санкции, введенные предыдущей администрацией.

В то же время избранный президент подчеркнул, что может отменить ограничительные меры, если Москва продемонстрирует эффективность в борьбе с терроризмом, а также в достижении других целей, которые важны для США, отметило издание. В воскресенье в интервью газетам The Times и Bild Трамп заявил, что выступает за заключение ядерной сделки с Россией в рамках переговоров о смягчении санкций.