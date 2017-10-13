CNN обвинил Россию в попытках посеять вражду в США с помощью Pokemon Go

Связанные с Россией структуры пытались через Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, Tumblr и популярную мобильную игру Pokеmon Go "сеять разлад" среди американцев, используя расовую напряженность. Об этом сообщает CNN со ссылкой на собственное расследование.

По данным телеканала, речь идет о запущенной в социальных сетях кампании под названием Don't Shoot Us ("Не стреляйте в нас"), направленной на привлечение внимания общественности к случаям полицейского произвола в США по отношению к чернокожим после убийства афроамериканца Майкла Брауна в Фергюсоне.

Как говорится в статье, кампания была представлена так, как будто ее организовали активисты движения за права афроамериканцев Black Lives Matter ("Жизни чернокожих имеют значение"). Однако, по сведениям CNN, в действительности за ее созданием стояла связанная с Кремлем российская компания "Агентство интернет-исследований", известная в прессе как "фабрика троллей".

В июле 2016 года связанный с Don't Shoot Us аккаунт в соцсети Tumblr объявил о проведении конкурса с использованием Pokemon Go. Организаторы кампании призывали пользователей ловить покемонов и заниматься их обучением возле тех мест, где произошли случаи проявления жестокости со стороны полиции по отношению к чернокожим, отмечает CNN. Пользователям также предлагали присвоить покемонам имена убитых полицейскими афроамериканцев.

Победителям конкурса организаторы обещали вручить подарочные карты Amazon. В то же время телеканал признал, что не обнаружил свидетельств того, что кто-либо из игроков в Pokemon Go пытался принять участие в данном конкурсе и получил обещанные призы.

В компании Niantic, которая является разработчиком игры Pokemon Go, заявили, что из сведений, представленных CNN, следует, что игровые активы были присвоены и использовались в рекламных целях третьими лицами без разрешения, сообщает ТАСС.

Как отмечается в статье CNN, к настоящему времени все связанные с кампанией Don't Shoot Us аккаунты в Facebook, Instagram и Twitter заблокированы, однако ее канал на YouTube продолжает действовать. На видеохостинге выложено более 200 новостных репортажей, любительских съемок и других записей, демонстрирующих случаи проявления жестокости со стороны полиции в США. У видеороликов, которые были размещены в Сети в период с мая по декабрь 2016 года, более 368 тысяч просмотров, говорится в статье.

По версии CNN, создатели Don't Shoot Us, видимо, преследовали две цели: провоцировать афроамериканцев на протесты против неправомерных действий полиции и убеждать граждан США в том, что активисты Black Lives Matter представляют собой растущую угрозу.

Источник CNN подтвердил, что принадлежащие кампании аккаунты оказались среди 470 недостоверных учетных записей, заблокированных администрацией Facebook. Как было установлено, через них размещалась политическая реклама, вносящая раскол в общество.

В сентябре директор службы безопасности Facebook Алекс Стамос заявил, что в период ноябрьских американских выборов 2016 года некая российская структура потратила 100 тысяч долларов на распространение в соцсети рекламных сообщений политического характера посредством создания ложных учетных записей и страниц. Официальный представитель Facebook в интервью The Washington Post также связал эти аккаунты с петербургской "фабрикой троллей".