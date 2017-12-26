26.12.2017, 15:10

ЦИК зарегистрировал Ксению Собчак как кандидата в президенты

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NEWSru.com
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Ksenia Sobtšak
Ksenia SobtšakFoto: Aleksei Filippov, Sputnik

Центральная избирательная комиссия России зарегистрировала телеведущую Ксению Собчак кандидатом на выборах президента, которые пройдут 18 марта 2018 года. Ей разрешено открыть специальный избирательный счет, чтобы начать сбор подписей и агитацию, сообщает ТАСС.

Собчак была утверждена кандидатом 23 декабря на съезде "Гражданской инициативы", где она представила свою программу из 123 шагов. 25 декабря телеведущая подала в Центризбирком документы для выдвижения. В тот же день ЦИК отказал в регистрации оппозиционеру Алексею Навальному.

Собчак, которая является кандидатом от непарламентской партии, для регистрации на выборах нужно собрать подписи 100 тысяч избирателей в свою поддержку. Она уже заявила, что намерена собрать 130-140 тысяч, чтобы отобрать из них те, к которым ЦИК не сможет придраться. Подавать подписи и документы на регистрацию можно будет с 27 декабря до 31 января.

Специальный избирательный счет все кандидаты открывают в отделении "Сбербанка" в Оружейном переулке. Только после этого кандидат может начать активную фазу избирательной кампании: собирать подписи избирателей и вести агитацию, потому что изготовление подписных листов, агитматериалов и любых других работ должно быть оплачено из избирательного фонда. Размер избирательного фонда кандидата на выборах президента не может превышать 400 млн рублей.

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25 декабря ЦИК отказал в регистрации оппозиционеру Алексею Навальному, сославшись на его судимость. Политик не согласен с этим решением и намерен призвать как можно больше россиян бойкотировать выборы. В Кремле намерены проверить эти заявления политика на соответствие законодательству. Тем временем в Евросоюзе заявили, что отказ Навальному наводит на мысли, что предстоящие выборы не будут демократическими.

Узнав о решении ЦИК не допускать Навального, Собчак предложила оппозиционеру поработать в ее предвыборном штабе.

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