ЦИК зарегистрировал Ксению Собчак как кандидата в президенты

Центральная избирательная комиссия России зарегистрировала телеведущую Ксению Собчак кандидатом на выборах президента, которые пройдут 18 марта 2018 года. Ей разрешено открыть специальный избирательный счет, чтобы начать сбор подписей и агитацию, сообщает ТАСС.

Собчак была утверждена кандидатом 23 декабря на съезде "Гражданской инициативы", где она представила свою программу из 123 шагов. 25 декабря телеведущая подала в Центризбирком документы для выдвижения. В тот же день ЦИК отказал в регистрации оппозиционеру Алексею Навальному.

Собчак, которая является кандидатом от непарламентской партии, для регистрации на выборах нужно собрать подписи 100 тысяч избирателей в свою поддержку. Она уже заявила, что намерена собрать 130-140 тысяч, чтобы отобрать из них те, к которым ЦИК не сможет придраться. Подавать подписи и документы на регистрацию можно будет с 27 декабря до 31 января.

Специальный избирательный счет все кандидаты открывают в отделении "Сбербанка" в Оружейном переулке. Только после этого кандидат может начать активную фазу избирательной кампании: собирать подписи избирателей и вести агитацию, потому что изготовление подписных листов, агитматериалов и любых других работ должно быть оплачено из избирательного фонда. Размер избирательного фонда кандидата на выборах президента не может превышать 400 млн рублей.

25 декабря ЦИК отказал в регистрации оппозиционеру Алексею Навальному, сославшись на его судимость. Политик не согласен с этим решением и намерен призвать как можно больше россиян бойкотировать выборы. В Кремле намерены проверить эти заявления политика на соответствие законодательству. Тем временем в Евросоюзе заявили, что отказ Навальному наводит на мысли, что предстоящие выборы не будут демократическими.

Узнав о решении ЦИК не допускать Навального, Собчак предложила оппозиционеру поработать в ее предвыборном штабе.