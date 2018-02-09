09.02.2018, 17:09

ЦИК показал бюллетень на выборах президента РФ. Кто-то на нем слегка выделяется

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rus.delfi.ee
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ЦИК показал бюллетень на выборах президента РФ. Кто-то на нем слегка выделяется
Foto: MAXIM SHEMETOV, REUTERS

ЦИК показал, как будет выглядеть избирательный бюллетень на выборах президента России в марте 2018 года. В нем перечислены восемь зарегистрированных кандидатов, пишет "Медуза".

Пользователи соцсетей обратили внимание на то, что у семи из восьми кандидатов поля с биографией густо заполнены текстом. И только у одного все максимально лаконично.

При этом бюллетень составлен в соответствии с требованиями российского законодательства: фамилии кандидатов расположены в алфавитном порядке, рядом с ними указаны необходимые сведения — где и кем работает кандидат, а также кто его выдвинул в президенты.

”Все четко по закону, у него просто должность коротко называется, а у всех длинно. Так получилось, больше нечего писать”, — сказала глава ЦИК Элла Памфилова про кандидата, который оказался в бюллетене заметнее других.



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