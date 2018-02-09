ЦИК показал бюллетень на выборах президента РФ. Кто-то на нем слегка выделяется

ЦИК показал, как будет выглядеть избирательный бюллетень на выборах президента России в марте 2018 года. В нем перечислены восемь зарегистрированных кандидатов, пишет "Медуза".

Пользователи соцсетей обратили внимание на то, что у семи из восьми кандидатов поля с биографией густо заполнены текстом. И только у одного все максимально лаконично.

При этом бюллетень составлен в соответствии с требованиями российского законодательства: фамилии кандидатов расположены в алфавитном порядке, рядом с ними указаны необходимые сведения — где и кем работает кандидат, а также кто его выдвинул в президенты.

”Все четко по закону, у него просто должность коротко называется, а у всех длинно. Так получилось, больше нечего писать”, — сказала глава ЦИК Элла Памфилова про кандидата, который оказался в бюллетене заметнее других.

Российский ЦИК утвердил бюллетень президентских выборов 2018 года.

Если честно, не ожидал, что он будет выглядеть именно так. Думал фамилию Путина хотя бы яркой рамочкой выделят или стрелочку какую-нибудь рядом нарисуют, я не знаю. pic.twitter.com/nfzbABmC97 — Артём Дерягин (@DerArto) February 8, 2018







