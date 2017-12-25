ЦИК отказал Навальному в регистрации кандидатом в президенты

Оппозиционер Алексей Навальный не допущен до регистрации в качестве кандидата на президентских выборах 2018 года. Такое решение принято на заседании Центральной избирательной комиссии в понедельник, 25 декабря.

ЦИК отказался регистрировать инициативную группу Навального на основании того, что у него имеется непогашенная судимость. Сам Навальный, выступая перед членами избирательной комиссии, заявил, что решение Центризбиркома нарушает Конституцию, передает "Медуза".

24 декабря в 20 городах России состоялись собрания инициативных групп по выдвижению Алексея Навального кандидатом в президенты России. В Москве мероприятие проходило на пляже в Серебряном бору. После этого документы, необходимые для регистрации Навального, были доставлены инициативной группой в ЦИК.

Алексей Навальный уже заявлял, что в случае отказа в регистрации призовет своих сторонников к бойкоту выборов.

Выборы президента России назначены на 18 марта 2018 года. В них намерены принять участие действующий президент Владимир Путин, кандидат от КПРФ Павел Грудинин, лидер ЛДПР Владимир Жириновский, основатель ”Яблока” Григорий Явлинский, журналистка Ксения Собчак.