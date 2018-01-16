16.01.2018, 21:30

ЦИК назвал число участников президентской гонки

 (9)
Gazeta.ru
EST
Pavel Grudinin
Pavel GrudininFoto: Sergei Fadeitšev, TASS

На данный момент в избирательной кампании на пост президента России принимают участие 17 кандидатов, среди которых два самовыдвиженца и 15 партийных кандидатов, передает Gazeta.ru.

”На сегодняшний день получается, что в общей сложности в президентской гонке в том или ином качестве участвуют 17 кандидатов, включая представителя ЛДПР Владимира Вольфовича Жириновского и представителя КПРФ Павла Николаевича Грудинина. Всего участвуют два самовыдвиженца и представители 15 партий”, — заявил Шевченко.

Ранее ЦИК завершил прием документов от кандидатов в президенты России.

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