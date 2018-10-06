06.10.2018, 20:46

ЦИК Латвии: явка на выборах — 50,42%. Это заметно меньше, чем в 2014 году


rus.DELFI.lv
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ЦИК Латвии: явка на выборах — 50,42%. Это заметно меньше, чем в 2014 году
Delfi lugeja

В выборах в 13-й Сейм Латвии приняли участие 780 539 избирателей - на участки пришли 50,42% имеющих право голоса жителей страны.

Явка по сравнению с предыдущими парламентскими выборами резко упала. В 2014 году в голосовании приняли участие 58,85% избирателей.

Меньше всего избирателей пришли на участки в Латгалии — всего 42,61% избирателей. В Риге ненамного лучше — лишь 45,37%. В Видземе, Курземе и Земгале — 58,23%, 54,68 и 52,87%. Подробную карту с точными результатами по волостям можно найти на сайте ЦИК.

Эксперт-экономист Петерис Страутыньш в эфире Delfi TV заявил, что низкую явку можно объяснить очень стабильной ситуацией в стране. С одной стороны, избиратели не видят угрозы своему благосостоянию и не проявляют стремления изменить ситуацию. Но есть и другая крайность — люди, возможно, просто не верят в то, что их голос может что-то изменить.

Также Государственная полиция задержала для дачи разъяснений пять человек за агрессивное поведение и хулиганство на избирательных участках, сообщила агентству LЕТА представитель по связям с прессой Госполиции Симона Гравите.

Полиция зарегистрировала отдельные случаи, когда на участках возникли конфликтные ситуации. Разрешены они были на месте. В четырех случаях начато административное делопроизводство.

До 15.00 полиция также получила 24 сообщения о нарушениях правил агитации и отреагировала на них. В ряде случаев полученная информация не подтвердилась.

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