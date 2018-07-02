Цифровая экономика: с какими навыками легче найти работу в Германии

Графа "EDV" (электронная обработка данных) не исчезнет из резюме. Эксперты немецкой компании Adecco, которая специализируется на HR-услугах, отмечают, что на настоящий момент навыки электронной обработки данных находятся на четвертом месте по степени важности в общем списке hard skills. В каждом третьем объявлении о работе встречаются такие требования работодателя к соискателю. Прежде всего, речь идет об уверенном пользовании пакетом Microsoft Office: работе в Word, обработке данных в программе Excel и, конечно, умении применять PowerPoint. Этот базовый набор умений остается наиболее востребованным на протяжении нескольких лет.

Так как многие рекрутеры используют компьютерные программы для работы с заявками от соискателей, важно, чтобы и в резюме были такие ключевые слова, как "Word", "Excel", "PowerPoint", "Access". И уровень владения этими программами должен быть "очень высоким".

"Сегодня это базовые знания, которые должен иметь каждый. Конкурентным преимуществом они уже быть не могут", — подтверждает Юлиане Петрих.

Другие навыки, например, обработка фотографий, аудио- и видеоматериалов, которые раньше были нужны лишь профессиональным дизайнерам и представителям творческих профессий, сегодня могут пригодиться менеджеру, аналитику, маркетологу и другим специалистам. Поэтому они точно не будут лишними в резюме.

Еще один важный аспект, который, конечно, не нужно прописывать в резюме, но о котором необходимо помнить, — умение работать с конфиденциальной информацией. Сохранение производственной тайны и неразглашение коммерческой информации — принципиально важные моменты для любого работодателя. От соискателя требуется соблюдение правил

Требования к продвинутым пользователям

Пожалуй, одно из самых распространенных требований на немецком рынке труда к продвинутым пользователям — умение работать с SAP-программами. Объясняется это тем, что немецкий разработчик программного обеспечения для бизнеса является мировым лидером и многие компании работают с SAP.

Более высокие требования работодатели предъявляют к соискателям в сфере информационных технологий. Самые востребованные языки программирования на сегодняшний день — JavaScript, HTML, R и SAS, Java, Python, C++.

Впрочем, как утверждает эксперт Федерального объединения информационных, телекоммуникационных и компьютерных технологий Bitkom, знание языков программирования важно не только продвинутым пользователям. "Если вы напишите в резюме, что владеете основами программирования, то это, безусловно, станет вашим преимуществом, — говорит Юлиане Петрих. — Так вы показываете, что понимаете, как устроен цифровой мир, как можно перевести бизнес в цифровой формат".

Навыки в сфере ИКТ позволяют ориентироваться на международную карьеру, поскольку в отличие от других сфер здесь знания имеют универсальный характер. Главное условие, конечно, — владение английским языком.

Однако в цифровой экономике не все заточено на технологии. От соискателей как никогда ожидают высокого уровня владения так называемыми мягкими навыками.

Эксперт Bitkom выделает из soft skills креативность, работу в команде и коммуникацию.