26.10.2018, 13:49

"Чувствую себя белоэмигранткой!" Мария Максакова о балтийских корнях, российском бреде и украинском выборе

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Кристина Худенко
Кристина Худенко
 
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Балтийский путь. 'Мой…
"Чувствую себя белоэмигранткой!" Мария Максакова о балтийских корнях, российском бреде и украинском выборе
Pressifoto

Высокая дипломатия, мировые войны и большая любовь, замешанная на сливочном масле — все это составные части балтийского пути предков экс-депутата российской Госдумы, оперной певицы Марии Максаковой-Игенбергс. Биография самой Марии — не менее драматична: большая политика, криминальные развороты, любовные страсти и суровая знаменитая мама. Обо всем этом певица рассказала в интервью латвийскому порталу Delfi накануне гастролей в Риге с программой "Балтийский путь".

Биография Марии Максаковой-Игенбергс c самого своего начала разительно отличалась от историй миллионов советских девочек. Внучка знаменитой оперной певицы Марии Максаковой, которой по слухам, благоволил Сталин, дочка звездной актрисы Людмилы Максаковой, появилась на свет в Мюнхене. По "праву крови" и "праву земли" получила сразу два гражданства Германии и СССР.

Мария солировала в Большом театре и Мариинском. Родила двух детей от бизнесмена Владимира Тюрина, которого называют главой одной из организованных преступных групп России. Максакова утверждает, что знать не знала об этом. Была депутатом Госдумы от "Единой России". В российском парламенте встретила большую любовь — будущего мужа Дениса Вороненкова, депутата компартии, с которым у них родился общий сын Иван. Два года назад вместе с ним переехала жить в Киев. Ранее в России на Вороненкова было заведено уголовное дело по рейдерскому захвату здания. Сам экс-депутат объяснял свое бегство преследованием со стороны ФСБ.

23 марта 2017 года Вороненков был расстрелян в центре Киева. Организатором убийства украинское следствие назвало отца старших детей Марии — Владимира Тюрина. Недавно певица получила повод для сомнений в виновности Тюрина: в ее отсутствие в киевскую квартиру ворвались неизвестные люди, которые хотели выставить на улицу сына с няней.

По словам певицы, к взлому квартиры были причастны люди Дениса Панаитова, друга Дениса Вороненкова, который в свое время предложил обменять московскую квартиру Вороненкова и Максаковой на свою в центре Киева. Панаитов вступил во владение квартирой в Москве за сутки до гибели Вороненкова, при этом не оформив права Максаковой на киевскую квартиру и не выплатив ей разницу в цене. Все это дало ей повод подозревать, что в убийстве мужа виноват вовсе не ее бывший гражданский супруг…

На фоне этих страстей Мария Максакова продолжает успешно концертировать. В том числе 3 декабря на сцене Латвийской национального оперы начнет свой гастрольный тур "Балтийский путь", в рамках которого состоятся концерты в столицах Латвии, Литвы, Эстонии и Финляндии, отмечающих 100-летие независимости.

Tallinn Hockey weekend
Балтийский путь. 'Мой…
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