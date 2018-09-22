22.09.2018, 18:10

Чудесное спасение: в трюме перевернувшего парома в Танзании нашли выжившего мужчину


bbcrussian.com
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Чудесное спасение: в трюме перевернувшего парома в Танзании нашли выжившего мужчину
Foto: Stringer, AFP

Спасатели обнаружили в корпусе перевернувшегося на озере Виктория парома живого человека — спустя два дня после катастрофы, в результате которой погибло более 200 человек.

Им оказался местный инженер по имени Альфонс Чарахани, которому удалось выжить, забравшись в воздушный карман в трюме парома "Ньерере", который перевернулся близ острова Укара в четверг.

По словам спасателей, мужчина находится в тяжелом состоянии.

Предполагается, что паром перевернулся в результате того, что пассажиры сгрудились на одном из его бортов.

Спасатели возобновили поиски уцелевших, после того как рано утром услышали стук, раздававшийся из корпуса судна.

Инженеру удалось запереться в крошечной кабине в трюме, и водолазы извлекли его на поверхность живым.

Спасатели продолжают находить тела утонувших, и общее число погибших постоянно растет.

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В пятницу президент Танзании Джон Магуфули распорядился арестовать всех причастных к эксплуатации парома и объявил национальный траур продолжительностью четыре дня.

В своем выступлении президент заявил, что к многочисленным жертвам привела халатность и что паром был очевидно перегружен.

"Аресты уже начались", — заявил президент.

Однако главная оппозиционная партия ХАДЕМА подвергла критике действия властей.

"Мы часто били тревогу в связи с плохим состоянием этого парома, но правительство нас не слушало, — заявил заместитель генерального секретаря партии Джон Мниика. — Мы не раз осуждали эту халатность".

Местные средства информации сообщают, что вместимость парома составляет всего 100 человек, хотя, по официальным данным, в момент катастрофы на его борту было более 400 пассажиров.

Паром курсировал на самом напряженном маршруте, совершая восемь рейсов в сутки между островами Укара и Укереве, которые расположены рядом со вторым по величине городом страны Мванза.

Паром был переполнен даже больше обычного, поскольку в городе Бугурора на острове Укереве тот день был рыночным.

На борту парома был также сложен тяжелый груз, в том числе мешки с цементом и кукурузой. Судно перевернулось в 50 метрах от берега.

Почти никто из местных рыбаков и крестьян не умеет плавать.

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