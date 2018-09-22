Чудесное спасение: в трюме перевернувшего парома в Танзании нашли выжившего мужчину
Спасатели обнаружили в корпусе перевернувшегося на озере Виктория парома живого человека — спустя два дня после катастрофы, в результате которой погибло более 200 человек.
Им оказался местный инженер по имени Альфонс Чарахани, которому удалось выжить, забравшись в воздушный карман в трюме парома "Ньерере", который перевернулся близ острова Укара в четверг.
По словам спасателей, мужчина находится в тяжелом состоянии.
Предполагается, что паром перевернулся в результате того, что пассажиры сгрудились на одном из его бортов.
Спасатели возобновили поиски уцелевших, после того как рано утром услышали стук, раздававшийся из корпуса судна.
Инженеру удалось запереться в крошечной кабине в трюме, и водолазы извлекли его на поверхность живым.
Спасатели продолжают находить тела утонувших, и общее число погибших постоянно растет.
В пятницу президент Танзании Джон Магуфули распорядился арестовать всех причастных к эксплуатации парома и объявил национальный траур продолжительностью четыре дня.
В своем выступлении президент заявил, что к многочисленным жертвам привела халатность и что паром был очевидно перегружен.
"Аресты уже начались", — заявил президент.
Однако главная оппозиционная партия ХАДЕМА подвергла критике действия властей.
"Мы часто били тревогу в связи с плохим состоянием этого парома, но правительство нас не слушало, — заявил заместитель генерального секретаря партии Джон Мниика. — Мы не раз осуждали эту халатность".
Местные средства информации сообщают, что вместимость парома составляет всего 100 человек, хотя, по официальным данным, в момент катастрофы на его борту было более 400 пассажиров.
Паром курсировал на самом напряженном маршруте, совершая восемь рейсов в сутки между островами Укара и Укереве, которые расположены рядом со вторым по величине городом страны Мванза.
Паром был переполнен даже больше обычного, поскольку в городе Бугурора на острове Укереве тот день был рыночным.
На борту парома был также сложен тяжелый груз, в том числе мешки с цементом и кукурузой. Судно перевернулось в 50 метрах от берега.
Почти никто из местных рыбаков и крестьян не умеет плавать.