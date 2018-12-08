Чубайс обвинил россиян в неблагодарности к олигархам

По мнению главы госкомпании, российский бизнес "страну отстроил", "восстановил безнадежно обрушившиеся советские предприятия", "вернул зарплату людям", "наполнил бюджет деньгами" и "создал источники для того, чтобы наша интеллигенция получала средства на поддержку культуры, науки, образования", сообщает корреспондент "Ленты.ру".

"Это все — бизнес российский. Это все сделали те, кого общество обзывает олигархами. Другого слова не придумали даже. Язык отражает мышление. Доброго слова о бизнесе нет у общества", — посетовал Чубайс.

В ноябре глава госкомпании заявил о поддержке бойкота Всемирного экономического форума (ВЭФ) в Давосе, если туда не пустят российских бизнесменов, подпавших под санкции США. В мае "Роснано" направило в правительство и Центробанк предложения об использовании пенсионных средств для инвестиций в наноиндустрию.

В марте "Роснано" отчиталось о готовности впервые за десять лет существования компании выплатить дивиденды государству.