Чубайс: идет массированная кампания против Трампа

Глава "Роснано" Анатолий Чубайс призвал "сдерживать оптимизм" при оценке победы на президентских выборах в США Дональда Трампа. По его мнению, Трамп попал в тотальное противостояние с американской элитой. Сценарии будущих отношений между США и Россией могут быть совершенно разные.

"Если говорить о последствиях для России, то есть представления, которые, мне кажется, довольно наивны, что НАТО развалится, Запад раздроблен и все прекрасно. Я бы не спешил радоваться", — цитирует ТАСС Чубайса.

Он объяснил, что мы не знаем, какие новые альянсы сформируются и насколько они будут опасными для России.

По словам Чубайса, есть разные сценарии развития ситуации, среди которых имеются куда более тяжелые, чем нынешний.

"Я бы тоже с очень большой осторожностью отнёсся к прогнозам про то, что сейчас Россия окажется в объятьях США. Это неочевидно, возможны самые разные сценарии, я сторонник скорее сдержанного, а не очень оптимистического сценария", — цитирует Чубайса RNS.

По словам Чубайса, Трамп "попал в тотальное противостояние со всеми видами элиты, начиная со СМИ и заканчивая многими членами собственной партии".

"Совершенно очевидно, что идет массированная кампания с задачей ограничить его легитимность, что связывает ему руки", — заявил он.

В конце января Чубайс на Всемирном экономическом форуме в Давосе заявил, что почувствовал среди участников "ощущение ужаса от глобальной политической катастрофы". По его мнению, под угрозой оказались фундаментальные либеральные ценности, включая демократию, глобализацию и мультукультурализм.

Трамп был избран президентом США в ноябре прошлого года, а в должность вступил в январе текущего. Многие российские политики и чиновники открыто поддерживали Трампа на президентских выборах в США, надеясь, что он снимет или смягчит санкции, введенные США против России.

В последние дни тон Трампа в отношении России изменился. Во вторник в отставку был вынужден уйти советник Трампа Майкл Флинн после того, как СМИ сообщили о том, что в декабре прошлого года он в телефонном разговоре с российским послом Сергеем Кисляком обсуждал возможность снятия санкций с Россией. Флинн тогда не был чиновником, и его действия противоречили американскому законодательству.

Пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер заявил, что Трамп надеется, что Россия вернет Украине Крым. А позже Трамп в "Твиттере" написал, что Россия отобрала Крым у Украины при его предшественнике Бараке Обаме.

На фоне этих резких заявлений СМИ сообщили, что Кремль попросил государственные СМИ сократить положительное освещение Трампа по телевизору.

В четверг в ходе пресс-конференции Трамп попытался смягчить конфликт, заявив, что публикации в СМИ мешают ему наладить отношения с Россией. При этом он подчеркнул, что хотел бы договориться с Россией.