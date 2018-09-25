25.09.2018, 21:45

Что сказал Трамп на Генассамблее ООН. Основные тезисы

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bbcrussian.com
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Что сказал Трамп на Генассамблее ООН. Основные тезисы
Foto: CHINE NOUVELLE/SIPA

Президент США Дональд Трамп выступил на общеполитической дискуссии 73-й сессии Генассамблеи ООН. Зал встретил начало его речи смехом, Трамп признался, что не ожидал такой реакции, но назвал ее нормальной и продолжил рассказывать об успехах своей администрации.

Основные тезисы речи Трампа:

  • Менее чем за два года его администрация достигла больше, чем почти любая другая администрация в истории страны. США стали сильнее, богаче и безопаснее.
  • Система мировой торговли нуждается в изменениях. США работают над устранением торгового дисбаланса, поэтому пересматривают торговые соглашения с некоторыми странами.
  • Страны ОПЕК обкрадывают остальной мир. Трамп хочет, чтобы они прекратили повышать цены на нефть и начали их снижать.
  • Любое решение по конфликту в Сирии должно содержать стратегию в отношении Ирана.
  • США просят все страны изолировать иранский режим до тех пор, пока продолжаются его агрессивные действия; дополнительные санкции против Ирана будут восстановлены 5 ноября.
  • Трамп поблагодарил лидера Северной Кореи Ким Чен Ына за смелость и шаги, на которые он пошел, но санкции против КНДР будут сохраняться до полной денуклеаризации Корейского полуострова.
  • Все народы мира должны противостоять социализму и страданиям, которые он приносит. Все страны должны присоединиться к призыву США восстановить демократию в Венесуэле.
  • Германии нужно немедленно изменить курс, чтобы не стать полностью зависимой от российских энергоресурсов.
  • США отвергают теорию глобализма и верят в доктрину патриотизма, поэтому отказываются признавать и поддерживать Международный уголовный суд.
  • США не собираются возвращаться в совет ООН по правам человека, пока там не будут проведены реальные реформы.
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