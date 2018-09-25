Что сказал Трамп на Генассамблее ООН. Основные тезисы

bbcrussian.com EST

Foto: CHINE NOUVELLE/SIPA

Президент США Дональд Трамп выступил на общеполитической дискуссии 73-й сессии Генассамблеи ООН. Зал встретил начало его речи смехом, Трамп признался, что не ожидал такой реакции, но назвал ее нормальной и продолжил рассказывать об успехах своей администрации.