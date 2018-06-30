Что рассказал глава "Роснефти" Сечин на закрытом заседании по делу Улюкаева

В распоряжении Русской службы Би-би-си оказались детали показаний, которые весной дал в Мосгорсуде глава "Роснефти" Игорь Сечин по делу экс-министра экономического развития Алексея Улюкаева. Сечин утверждал, что Улюкаев, который в настоящее время отбывает тюремный срок, попросил у главы компании премию в 2 млн долларов, пояснив, что "с министром ссориться не нужно".

В доказательство того, что Улюкаев угрожал компании, Сечин представил письмо от министра о приватизации "Роснефти" — якобы именно оно свидетельствовало о возможном срыве сделки.

На самом громком судебном процессе последнего года, где рассматривался вопрос о вымогательстве взятки экс-министром экономического развития Алексеем Улюкаевым главный свидетель, глава "Роснефти" Игорь Сечин, ни разу не появился. Впервые он пришел в суд только когда защита экс-министра обжаловала приговор в Мосгорсуде в апреле. Глава компании пришел как свидетель обвинения и полтора часа давал показания в закрытом режиме.

Его появление разрушило линию защиты Улюкаева. Главным аргументом апелляции было то, что в деле не было показаний заявителя (именно Сечин обвинил министра в вымогательстве). Допросив Сечина, судьи Мосгорсуда почти не изменили приговор Улюкаеву, оставив в силе восьмилетний срок в колонии строгого режима и убрав лишь запрет занимать госдолжности.

О том, что Сечин рассказал в суде, раньше нигде не сообщалось. Однако именно его показания представляют наибольший интерес: он был единственным, кто лично слышал от Улюкаева о вымогательстве и мог бы рассказать об этом.

Попросил подготовить премию

Показания могли бы стать известны из апелляционного определения, но Мосгорсуд отказался публиковать его, "поскольку часть заседания прошла в закрытом режиме". Русской службе Би-би-си удалось ознакомиться с изложенными в документе показаниями Сечина. Копия документов есть в распоряжении Би-би-си.

Их подлинность Би-би-си подтвердили три источника, знакомые с материалами дела. Адвокаты Улюкаева в пятницу на запросы Би-би-си не отвечали.

Из документа следует, что на суде Сечин пересказывал, как Улюкаев якобы вымогал у него 2 млн долларов во время саммита БРИКС в индийском Гоа 15 октября 2016 года. В документе говорится, что по словам Сечина, Улюкаев подошел к нему и "попросил выдать ему премию в связи с успешной приватизацией" акций "Башнефти". "Роснефть" приобрела госпакет "Башнефти" 12 октября 2016 года за 330 млрд руб.

Просьба Улюкаева, как следует из документа, у Сечина "вызвала удивление", поскольку решение о приватизации принималось не Улюкаевым, который исполнял свои профессиональные обязанности, а правительством. В приговоре Замоскворецкого суда говорилось, что Улюкаев осознавал, что без его решения "Башнефть" не была бы продана "Роснефти", поэтому решил "использовать авторитет своей должности" и потребовал у Сечина взятку. То, что министр не мог повлиять на решение по приватизации "Башнефти", было одним из ключевых доводов его защиты во время процесса.

"При высказывании просьбы относительно премии Улюкаев А.В. пояснил, что с министром ссориться не нужно, обозначая сумму премии в 2 млн долларов США, предложил эту сумму подготовить и позвонить ему по готовности", — цитируются в определении показания Сечина в Мосгорсуде.

Вымогательство вне места и времени

В документе не уточняется, где именно на саммите и каким образом Улюкаев требовал взятку. По версии следствия, министр попросил вознаграждение, когда глава "Роснефти" и председатель правления ВТБ Андрей Костин играли на бильярде. Улюкаев якобы показал Сечину два пальца, приложив их к лацкану пиджака.

Эти подробности появились из показаний тогдашнего вице-президента "Роснефти" по безопасности, генерала ФСБ Олега Феоктистова. Феоктистов историю знал со слов Сечина, а сам Улюкаев все отрицал. Он говорил, что это Сечин показывал на свой пиджак, имея в виду, что Улюкаева представят к награде за успешно проведенную приватизацию.

Обвинение даже вызывало в суд двух свидетелей, которые видели игру на бильярде. Они подтверждали, что Улюкаев действительно недолго находился рядом с Костиным и Сечиным, когда те играли. Но о чем они разговаривали и какими жестами обменивались, свидетели рассказать не смогли.

На заседании в Мосгорсуде глава "Роснефти" рассказал иную версию. Якобы Улюкаев потребовал деньги "на лестнице на второй этаж в процессе движения" в течение 10 минут. Об этом рассказал уже в ходе открытой части заседания адвокат экс-министра Тимофей Гриднев.

Эту версию сам бывший министр также отвергал. Он говорил, что не мог идти по лестнице с Сечиным даже с "протокольной точки зрения". Версия про вымогательство на лестнице также не совпадает с показаниями охранника Сечина Вадима Деревягина. Тот говорил, что никогда не выпускает начальника из вида, и что Улюкаев с Сечиным вместе были только у бильярдного стола.

Загадочное письмо

"Возвратившись после командировок, он [Сечин] почувствовал, что на компанию по работе оказывается давление, создаются препятствия для эффективной работы, поскольку он не отреагировал на предложение Улюкаева", — цитируются в апелляционном определении показания Сечина. В подтверждение своих слов глава "Роснефти" показал на заседании суда письмо от министра экономического развития от 21 октября 2016 года № 1063в/т о продаже акций ПАО "Нефтяная компания "Роснефть". В этот момент уже шел процесс продажи госпакета самой "Роснефти".

Содержание этого письма свидетельствовало о возможном срыве сделки с другими инвесторами. Получив письмо, Сечин "понял о занятой Улюкаевым принципиальной позиции" и в тот же день рассказал о вымогательстве начальнику службы безопасности — вице-президенту компании Олегу Феоктистову, следует из показаний главы "Роснефти".

Пресс-секретарь "Роснефти" Михаил Леонтьев на вопросы Би-би-си об этом письме не ответил, предложив "не строить из себя идиотов" и задать эти вопросы "себе перед зеркалом". Он сказал, что о существовании этого документа не знает.

Улюкаев во время слушаний в Замоскворецком суде говорил, что организаторы провокации против него стремились предотвратить его объективный доклад президенту о готовившейся тогда сделке приватизации госпакета "Роснефти". Экс-министр напомнил, что по распоряжению правительства инвесторы должны были заплатить за акции 710,85 млрд руб.

"После моего ареста цена продажи пакета "Роснефти" была снижена на 18 млрд руб. Весь синергетический эффект растворился", — сказал Улюкаев. О синергетическом эффекте говорил он сам, еще будучи министром, именно им объяснялась необходимость продажи госпакета "Башнефти" "Роснефти".

После той сделки акции компании Сечина действительно поднялись в цене. Однако когда Улюкаева задержали, а затем уволили из правительства, стоимость 19,5% акций "Роснефти", выставленных на продажу, снизилась до 692,4 млрд руб, а синергетический эффект, которым "Роснефть" обосновала свое участие в приватизации "Башнефти", так и не был получен.

В апелляционном определении не уточняется, о чем шла речь в письме от 21 октября 2016 года. Бывшая пресс-секретарь Улюкаева Елена Лашкина не смогла рассказать Би-би-си, что именно писал Улюкаев Сечину. По сведениям Би-би-си, письмо носит гриф "для служебного пользования". Переписку министр и глава компании вели на бумаге, не пользуясь системой электронного документооборота.

Об этом письме говорила и защита Улюкаева в ходе заседания в Мосгорсуде. "21 октября пришло письмо о не совсем удобной "Роснефти" цене за акции приватизации ПАО "Роснефть". Министр экономического развития должен блюсти интересы государства, а не "Роснефти", — отметил адвокат Тимофей Гриднев.

Сам Улюкаев сказал, что упомянутое Сечиным письмо — это ответ минэкономразвития, подготовленный в "экстремально короткий срок", — за 9 дней. Он отметил, что в документе министерство лишь согласилось с предложенным способом оценки стоимости акций и считать это свидетельством вымогательства взятки нельзя.

Если верить показаниям Сечина в Мосгорсуде, у него по поводу письма Улюкаева сложилось другое мнение. Получив письмо, он вместе с Феоктистовым обратился в ФСБ и принял участие в оперативно-розыскном мероприятии, в рамках которого получил 14 ноября 2016 года 2 млн долларов. То, что произошло дальше, стало одним из самых громких коррупционных дел в истории современной России — Улюкаева задержали после встречи с Сечиным у офиса "Роснефти", в багажнике служебного автомобиля Улюкаева оперативники нашли сумку с 2 млн долларов.

В показаниях Феоктистова, пересказанных в апелляционном определении говорится, что деньги он получил от своего приятеля. В пятницу 29 июня Замоскворецкий суд по просьбе генерала постановил вернуть ему наличные деньги. Заседание прошло в закрытом режиме. По сведениям Би-би-си, Феоктистов имя приятеля так и не назвал.