Что Порошенко предлагает Донбассу?

6 октября Рада должна рассмотреть два законопроекта о статусе Донбасса, внесенные накануне президентом Порошенко. В чем их суть, и как может измениться ситуация на востоке Украины?

Комитет Верховной рады Украины по вопросам национальной безопасности и обороны 5 октября рассмотрел оба законопроекта Петра Порошенко по Донбассу. В тот же день по документам планировалось голосование украинского парламента. Однако перед голосованием во второй половине дня около 20 депутатов, в основном из фракции "Самопомощи", заблокировали президиум. Это вызвало недовольство у депутатов от фракции "Блок Петра Порошенко" и "Народный фронт". Между некоторыми из народных избранников произошла потасовка. В итоге был объявлен перерыв, и вскоре заседание парламента закрылось.

Законопроекты, обсуждение которых перенесено на 6 октября, были внесены президентом Порошенко накануне. Они касаются дальнейшей судьбы отдельных районов Донецкой и Луганской областей и уже вызвали ажиотаж в украинском обществе.

Два на всякий случай

Один из документов основной. Он определяет особенности государственной политики на этих территориях, называя их оккупированными, предполагает признание Российской Федерации агрессором и определяет минские договоренности как приоритетные для восстановления территориальной целостности Украины. Другой законопроект предлагает лишь продлить на один год особый порядок самоуправления на отдельных территориях Донбасса, который действует сейчас, но по существующему закону должен закончиться 18 октября.

"Второй законопроект — это своеобразная подушка безопасности. Если депутаты не проголосуют за основной законопроект, предложенный Порошенко, то все останется статус-кво. А если проголосуют, то второй будет действовать до тех пор, пока предложенные изменения не вступят в силу", — говорит руководитель политических программ Украинского независимого центра политических исследований Светлана Конончук.

Временная оккупация

В частности, основным президентским законопроектом временно оккупированными в Донецкой и Луганской областях признается сухопутная территория и ее внутренние и морские воды, воздушное пространство в пределах отдельных районов, городов, поселков и сел Донецкой и Луганской областей, "где вооруженные силы Российской Федерации и оккупационная администрация РФ установили и осуществляют оккупационный контроль власти и общий контроль Российской Федерации".

В документе отмечается, что Украина не несет ответственности за противоправные действия России как государства-агрессора, ее вооруженных сил, других военных формирований и оккупационной администрации на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях. Однако признается, что временная оккупация является нелегитимной и не создает для РФ никаких территориальных прав. "Признание РФ страной-агрессором усилит нашу дипломатическую переговорную позицию, что РФ и ее представители не могут быть в миротворческой миссии", — убеждена представительница Украины в подгруппе по гуманитарным вопросам Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе Ирина Геращенко.

Границы временно оккупированных территорий на Донбассе, согласно законопроекту, определяются министерством обороны по представлению Генштаба Вооруженных сил Украины (ВСУ). Непосредственное руководство силами и средствами ВСУ и других военных формирований на оккупированных территориях возлагается на Объединенный оперативный штаб Вооруженных сил Украины. "Это новая властная вертикаль президента управления этими территориями через военные администрации и штаб. Такая управленческая структура может потенциально создаваться для более активных действий ВСУ в этом регионе", — считает Светлана Конончук. Вместе с тем она не исключает, что благодаря этому президент может сконцентрировать в своих руках власть и контроль над всеми структурами на этих территориях Донбасса, что несет соответствующие риски.

Надежды на репарацию

Однако тех, кто был вынужден уехать из восточных областей, сейчас это волнует меньше всего. Николай Козырев, правозащитник, председатель правления Общественного комитета защиты конституционных прав и свобод граждан, который после начала вооруженного противостояния переехал из Луганска в Киев, говорит, что в президентском законопроекте впервые учитываются права внутренне перемещенных лиц и людей, которые остались жить на территориях, контролируемых самопровозглашенными "ЛНР" и "ДНР". "Наконец, будет правовая определенность и для самого государства по этим территориям, и для людей, которые остались еще там, и для армии, которая там то ли воюет, то ли не воюет. Мы довольны, что кто-то за это взялся, но жаль, что это произошло после четырех лет войны, а не в 2014 году ", — сказал DW Николай Козырев.

Он отмечает, президентский законопроект предусматривает для физических и юридических лиц — независимо от приобретения ими статуса внутренне перемещенных или иного специального правового статуса — сохранение права собственности и другие прав на имущество, в том числе на недвижимое имущество, включая земельные участки. "Наконец, кто-то взял ответственность за наше имущество. А то мы понятия не имели, что там делать с поселившимися в наших брошенных квартирах бурятами. А так, Россия признается агрессором, и благодаря международному праву мы можем добиться репарации", — считает Козырев.

Стратегические ошибки?

Вместе с тем, в предложенном Петром Порошенко основном законопроекте лишь одним абзацем упоминается о Крыме, где указано, что "закон действует без ущерба для неотделимого суверенного права Украины на временно оккупированную Россией территорию Автономной Республики Крым и города Севастополя".

Президент Центра глобалистики "Стратегия ХХ" Михаил Гончар называет это стратегической ошибкой. "Нельзя было разделять вопрос оккупированных территорий. Это сигнал для международных партнеров, что Украина пытается обойти острые углы и что Крым не в фокусе внимания", — отмечает Гончар. Кроме этого, по его мнению, президентский законопроект легализует минские договоренности. По словам эксперта, это будет первый официальный документ, который обяжет Украину их выполнять. А они, по убеждению эксперта, не являются источником международного права, потому что их не подписывали субъекты международного права. "Сейчас с юридической точки зрения это ничтожные документы, а на них ссылаются, как на приоритетные", — удивляется Михаил Гончар.

При этом Ирина Геращенко подчеркивает, что в президентском законопроекте большое внимание уделяется гуманитарному аспекту, правам человека на оккупированных территориях. "Это — путь возвращения Донбасса и воссоединение, а не отторжение и колючей проволоки, как предлагают некоторые …", — написала Ирина Геращенко на своей странице в Facebook.