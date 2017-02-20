Что означает признание паспортов ДНР и ЛНР для жителей Донбасса

Президент России Владимир Путин подписал указ о признании документов, выданных в самопровозглашенных Донецкой и Луганской "народных республиках". Русская служба Би-би-си разбиралась, что изменится после этого решения для жителей Донбасса.

В указе, опубликованном на сайте Кремля в субботу 18 апреля, дважды подчеркивается, что хотя Россия и признает документы самопровозглашенных ДНР и ЛНР, она продолжает считать эти территории "отдельными районами Донецкой и Луганской областей Украины". В тексте отмечается, что меры, на которые пошла Москва, — временные и вводятся до "политического урегулирования" на востоке Украины.

Признание документов необходимо в соответствии с нормами международного и гуманитарного права и производится для защиты "прав и свобод человека и гражданина", сказано в указе Путина.

Какие документы самопровозглашенных ДНР и ЛНР признала Россия?

документы, удостоверяющие личность, выданные "фактически действующими" органами самопровозглашенных ДНР и ЛНР

документы об образовании, квалификации

свидетельства о регистрации транспортных средств (СТС) и их номера

свидетельства о рождении, смене имени, браке, разводе и смерти

Как много людей имеют документы самопровозглашенных республик?

Выдача паспортов самопровозглашенной "Донецкой народной республики" началась меньше года назад — в марте 2016 года. По информации миграционной службы МВД ДНР, к январю 2017 года было выдано 40 тыс. паспортов; получено еще 45 тысяч заявок. Самопровозглашенная ЛНР за 2015-2016 год выдала 10 тыс. паспортов, сообщала местная миграционная служба.

Претендовать на паспорта ДНР и ЛНР, как сообщало МВД ДНР, могут:

граждане Украины, жившие на территории самопровозглашенной республики на момент провозглашения независимости

граждане России и других стран, состоящие (состоявшие) на службе в ДНР и ЛНР

лица, имеющие "особые заслуги" перед самопровозглашенными республиками

Те, кто не получил паспорт ДНР или ЛНР, все равно должны ставить на учет автомобили, регистрировать браки и рождение детей в "фактически действующих органах" самопровозглашенных республик.

Что изменится для владельцев паспортов самопровозглашенных республик?

До принятия указа Путина обладатели паспортов ДНР и ЛНР находились в неопределенном положении, если собирались покинуть пределы самопровозглашенных республик.

В начале февраля издание РБК писало, что обладатели паспортов самопровозглашенных ДНР и ЛНР де-факто могут свободно въехать в Россию, купить билет на поезд, летать внутренними рейсами, а также бронировать гостиницы.

"Билеты продавали, номера автомобильные признавали, кредиты, ипотеки, патенты [на работу] не давали", — описала прежнюю ситуацию для обладателей паспортов самопровозглашенных республик Анна Сидорова, администратор сообщества "Донбасс в Москве. Переселенцы, беженцы".

При этом другие пользователи сообщества жаловались, что "в Москве с такими документами посылали" и в целом они "вызывали больше вопросов, чем ответов".

Как сказал Русской службе Би-би-си депутат Госдумы от КПРФ Сергей Шаргунов, до путинского указа ничего не мешало при предъявлении "донбасских" документов сказать: "Это филькина грамота, идите восвояси". Сам Шаргунов предлагает выдать жителям Донбасса российские паспорта, как это происходило в Абхазии и Южной Осетии.

Что изменится для владельцев автомобилей и водительских прав ДНР и ЛНР?

Водители смогут спокойно предъявлять автомобильные права ДНР и ЛНР сотрудникам российской госавтоинспекции.

Источник Русской службы Би-би-си в московском ГИБДД сказал, что до признания документов "никаких специальных указаний" по поводу автомобилей с номерами самопровозглашенных ДНР и ЛНР не было.

Как следует из сообщений паблика "ГАИ ДНР" в социальной сети "ВКонтакте", подавляющее большинство не сталкивалось с проблемами при общении с сотрудниками российской ГИБДД. Только один участник обсуждения пожаловался, что права, выданные его другу в ДНР, российские полицейские якобы назвали "бумажкой" и потребовали взятку в 1,5 тыс. рублей.

Остальные участники сообщали, что и до указа Путина автоинспекторы в России признавали права, выданные в Донбассе: "С правами ДНР доехал без проблем до Сочи. Четыре поста ГАИ без лишних вопросов". "Проехал на ДНР-номерах в Пятигорск и по тем всем краям. Один раз остановили, просто узнать, что за номера". "У меня права ДНР, езжу в Ростов, ни один гаишник ничего не сказал против".

При этом все водители обращали внимание, что при въезде в Россию автомобиль должен быть застрахован.

Что изменится для обладателей дипломов, выданных вузами ДНР и ЛНР?

Теперь дипломы вузов, находящихся на территории, подконтрольной властям ДНР и ЛНР, должны официально признаваться в России. Раньше на официальном уровне заявлялось, что такие дипломы фактически недействительны в России.

В частности, представитель министерства образования России советовал выпускникам этих вузов повторно сдавать экстерном экзамены в одном из вузов юга России. Будущим медикам министерство советовало пройти ординатуру, а затем и практику в России.

Школьные аттестаты, выданные в ДНР и ЛНР, и раньше признавались некоторыми крупными российскими вузами.