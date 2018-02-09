Что обсуждали с Путиным олигархи из "кремлевского доклада"

Российские бизнесмены из списка Forbes встретились в пятницу с президентом Владимиром Путиным — впервые после публикации "кремлевского доклада" минфина США. Про санкции говорили и в кулуарах, и в официальной части, но предметно обсудить последствия доклада с Путиным, судя по всему, не удалось. Русская служба Би-би-си рассказывает, как это было.

Съезд Российского союза промышленников и предпринимателей состоялся в отеле Ритц в центре Москвы. Участники начали собираться после 11 часов утра. Путин принял участие в съезде, а затем провел с бизнесменами и правительственными чиновниками закрытую встречу.

Большинство приехавших на съезд бизнесменов попали в "кремлевский список" минфина США — список олигархов, которые, по мнению американской администрации, приближены к президенту Владимиру Путину.

Включение в список не предполагает автоматического введения персональных санкций. Однако, как писало агентство Блумберг со ссылкой на нескольких олигархов, некоторые выражают беспокойство по поводу будущих сделок с западными партнерами, которые могут сорваться из-за попадания в "кремлевский доклад". Другой собеседник агентства сказал, что его репутация серьезно пострадала после попадания в "черный список" минфина США.

Вашингтонская консалтинговая компания Financial Integrity Network уже предупредила своих клиентов о необходимости тщательнее проверять сделки с участием людей из этого списка. Компания предложила рассматривать их как "политически значимых" лиц , которые подвергаются высокому коррупционному риску из-за их положения и влияния.

Море не по колено

В кулуарах съезда все говорили о возникшей неопределенности после появления "черного списка" минфина США.

Глава нефтяной компании "Лукойл" Вагит Алекперов сказал журналистам перед встречей с Путиным, что его включение в доклад может стать причиной задержки по привлечению кредитов для компании. "Конечно, ничего хорошего в нем [списке] нет", — сказал он. По его словам, "риски существенны".

Акционер "Еврохима" Андрей Мельниченко не исключил появления сложностей в будущем из-за включения в список.

"Это конечно коснется всех… Будет сложнее синдицировать кредит", — говорил глава АФК "Система" Владимир Евтушенков. — Шапкозакидательства здесь быть не должно, что это ерунда и нам море по колено. Это серьезная удавка. И точно нужно вырабатывать позицию, как с этим жить дальше. Но просто сегодня так мало данных и информации, что теоретизировать опасно".

Председатель совета директоров НЛМК Владимир Лисин (№ 3 в российском списке Forbes, включен в "кремлевский доклад") в кулуарах съезда шутил, на вопрос о санкциях посоветовал журналистам поговорить об этом с олигархами.

Глава российского минпромторга Денис Мантуров в ответ на вопрос Би-би-си, как правительство собирается защищать бизнес от санкций, посоветовал бизнесу быть просто более аккуратными и бдительными. "Кремлевский список" Мантуров сравнил с телефонным справочником. Сейчас правительство, по его словам, исходит из того, что эти решения не должны повлиять на развитие бизнеса в России.

"Говорили о жизни"

Тема санкций обсуждалась и в открытой части мероприятия. Путин сказал, что рассчитывает на то, что санкционный режим "скоро надоест" тем, кто его вводит.

"Думаю, что это им самим скоро надоест — тем, кто это делает. Все-таки надеюсь, что мы выйдем на какой-то путь нормальных отношений", — сказал он. Путин добавил, что политика искусственных ограничений приводит всех, в том числе и самих инициаторов такой политики, к упущенной выгоде и прямым убыткам.

Кроме того, Путин напомнил бизнесменам о том, что через три недели в России стартует второй этап амнистии капитала. С ее помощью бизнесмены смогут "обелить" свои капиталы. Путин же рассчитывает на то, что это "создаст новые возможности для тех, кто хочет честно, цивилизованно, "в белую" работать в России, создавать здесь предприятия и новые рабочие места".

Затем олигархи и чиновники по отдельному коридору пошли в зал для закрытой встречи с Путиным. На входе у них проверяли паспорта и они сдавали телефоны. Встреча в закрытом режиме продолжалась около часа. Комментировать ее содержание большинство бизнесменов отказались.

"[Говорили] про налоги, про хорошую жизнь", — сказал журналистам председатель совета директоров Evraz Александр Абрамов. Он также сказал, что санкции не упоминались.

"Мы говорили о жизни", — ответил на вопрос Русской службе Би-би-си Владимир Евтушенков о ее содержании. На вопрос обсуждали ли на встречи санкции, ответные меры или меры по защите бизнеса он ответил отрицательно. "Ну что его обсуждать?" — сказал он.

"Президент свои оценки давал внешней политике и на дополнительные вопросы отвечал…" — туманно ответил на вопрос Би-би-си глава ВТБ Андрей Костин. На вопрос журналистов, будут ли власти отвечать на "кремлевский список", он сказал: "Да нет, зачем?".

Предметного обсуждения "кремлевского списка" с крупным бизнесом на закрытой встрече с президентом Владимиром Путиным не было. Предмет дискуссии не совсем ясен, сказал глава РСПП Александр Шохин. По его словам, доклад минфина США обсуждали мимоходом.

"Исходили из уже прозвучавшей оценки о том, что "кремлевский список" — это все-таки документ, который может иметь любое развитие либо не иметь развития. Поэтому обсуждения собственно этой темы особенного и не было", — цитирует Шохина Интерфакс.