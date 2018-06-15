15.06.2018, 12:30

Что нового мы узнали о Путине из фильма "Дело Собчака"

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bbcrussian.com
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Что нового мы узнали о Путине из фильма "Дело Собчака"
TASS

В начале недели на экраны вышла картина "Дело Собчака" Веры Кричевской и Ксении Собчак, посвященная судьбе Анатолия Собчака — первого мэра Петербурга и бывшего начальника Владимира Путина. Президент России стал одним из главных героев фильма и дал для него подробное интервью.

Русская служба Би-би-си рассказывает, что нового о личности Путина стало известно из документального фильма.

Собчак помог Путину покинуть КГБ

Владимир Путин в начале своей работы с Анатолием Собчаком был кадровым сотрудником КГБ в звании подполковника. В интервью для фильма президент рассказал, что даже предупреждал об этом будущего начальника, когда тот пригласил его на должность советника председателя ленинградского Совета народных депутатов. Сам Путин тогда занимал должность помощника ректора Ленинградского государственного университета по международной работе.

"Я ему ответил — вы знаете, я бы с удовольствием пошел бы работать к вам. Но боюсь, что это невозможно… Наверное, я не могу вам об этом говорить, но я, наверное, не нарушу серьезным образом наши правила, могу вам сказать, что я не просто помощник ректора. Я кадровый, действующий сотрудник КГБ", — описывал разговор Путин. По его словам, на это Собчак "в первый и в последний раз ответил": "Ну и фиг с ним".

Путин совмещал работу у Собчака и в органах госбезопасности, однако решил подать в отставку во время путча 1991 года. По словам президента, силовые структуры переворот поддержали и он не мог "метаться туда-сюда" и "быть и там, и там одновременно". Об этом сам Путин уже неоднократно рассказывал ранее, однако в интервью Ксении Собчак он сообщил, что ее отец помог ему и пообещал позвонить Владимиру Крючкову, председателю КГБ.

"Я так удивился немножко, думаю, ну чего. Крючков пошлет его подальше. Он действительно позвонил Крючкову и рапорт был подписан буквально в течение двух-трех дней".

Соперник Собчака на выборах мэра звал Путина в свою команду

Значительная часть фильма "Дела Собчака" посвящена выборам губернатора Петербурга в 1996 году, на которых против Собчака выдвинулся его заместитель Владимир Яковлев.

"Анатолий Александрович его [Яковлева] пригласил на работу, сделал своим заместителем, доверял ему. Ну как же не предал? Предал, конечно. По-другому это не называется", — сказал Путин в интервью для фильма.

Кандидатура Яковлева была предложена в аналитической записке на имя Бориса Ельцина, одним из ее составителей был политолог Алексей Трубецкой (Кошмаров) — об этом он сам говорит в фильме. Другие герои утверждают, что документ Ельцину передали тогдашний руководитель Службы безопасности президента Александр Коржаков и экс-директор ФСБ Михаил Барсуков.

Сам Яковлев в интервью рассказал, что обсуждал с Путиным свое выдвижение: "С Владимиром Владимировичем мы говорили. Он не говорил "не ходи" или "иди". Просто был разговор нормальный". Путин вспоминает этот разговор по-другому. "Он мне предлагал вместе с ним баллотироваться. Я отказался, естественно. Я ему сказал, что для меня это невозможно", — рассказал президент Ксении Собчак.

Карьера Яковлева не закончилась работой в Петербурге. В 2003 году, уже во время президентства Владимира Путина, он стал вице-премьером, после отставки правительства Касьянова полгода работал полпредом президента, а затем возглавил министерство регионального развития. В правительстве Яковлев, который, по словам Путина, "предал Собчака", проработал до 2007 года.

Помогая Собчаку, Путин рисковал навсегда потерять работу в Кремле

Проиграв губернаторские выборы, Собчак остался в центре внимания уже как фигурант уголовного дела о злоупотреблениях в администрации Санкт-Петербурга. По "делу Собчака", как его называли в прессе, он проходил сначала как свидетель, а затем стал обвиняемым в злоупотреблениях на посту мэра.

Анатолий Чубайс, который был советником Собчака, а после его поражения вместе с Путиным уехал на работу в Москву, рассказывает в фильме, что члены администрации президента пытались помочь бывшему начальнику. Отложить арест Собчака, который находился в предынфарктном состоянии, смог лишь работавший в правительстве Борис Немцов, который обратился с личной просьбой к Борису Ельцину. При этом "риски посадки Собчака были высочайшими", говорил Чубайс.

Осенью 1997 года Собчак после допроса в прокуратуре попал в больницу . "Он не гримасничал на больничной койке и ничего не имитировал. Он был болен, его надо было лечить", — рассказывает в фильме Путин. По его словам, он считал своим долгом помочь бывшему начальнику: "И вот почему. Если бы у меня были сомнения в том, что он в чем-то виноват, я бы и пальцем не пошевелил. Но я не просто знал. Я был уверен, я знал на 100%, что он невиновен".

В итоге Путин, который тогда работал замруководителя администрации президента, позвонил своему начальнику Валентину Юмашеву, главе кремлевской администрации и зятю Бориса Ельцина. По словам самого Юмашева, Путин сообщил ему, что "едет спасать" Собчака.

"Путин сказал мне: я не могу это сказать Борису Николаевичу, я понимаю, что он меня не отпустит и не поддержит. Поэтому ставлю в известность вас. Если вдруг случится какая-то неудача, я хотел бы, чтобы вы передали Борису Николаевичу, что я не мог поступить иначе, я обязан был это сделать", — вспоминает Юмашев. Чубайс, комментируя эти события, сказал, что Путин и Юмашев "рисковали головой".

"Я не планировал какой-то умопомрачительной карьеры, с одной стороны, а с другой была судьба Анатолия Александровича, которому я считал себя обязанным. Я думал, конечно, что это может мне повредить, но сомнений в том, как я должен поступить, у меня не было", — говорит Путин в фильме.

Юмашев в интервью рассказал, что предупредил Путина о его отставке в случае неудачи. "Я сказал: Владимир Владимирович, это ваше право, но вы понимаете, что если вдруг все сорвется, вы больше нигде уже не сможете работать, и я буду вынужден вас уволить".

Нарусова впервые подробно рассказала о плане Путина по спасению Собчака

Супруга Собчака, сенатор Совета федерации Людмила Нарусова в интервью Би-би-си говорила о том, что именно Владимир Путин "проинструктировал ее, как все делать, как организовать, как заказать санитарный самолет", чтобы переправить ее мужа на лечение во Францию. Однако именно в фильме "Дело Собчака" она впервые подробно рассказала, в чем состоял этот план.

По словам Нарусовой, в начале ноября, когда Анатолий Собчак был в петербургской больнице, она по телефону, который прослушивался спецслужбами, пригласила гостей якобы на празднование 16-летия Ксении Собчак. Мужа она забрала из больницы на время праздников под расписку.

"Самое главное было предупредить французскую сторону, чтобы встречала машина скорой помощи в аэропорту Бурже. Конечно, тут мне очень помог Владимир Владимирович, который давал четкие инструкции. Причем когда я говорила ему, что все поняла, он смущался и говорил: Людмила Борисовна, повторите", — рассказывает Нарусова в интервью.

По словам жены Собчака, договориться с французской стороной она смогла через агентство Air France, однако зайти туда при слежке было затруднительно. "Поэтому план был такой — я захожу в магазин Trussardi, беру с вешалок разные платья, иду в примерочную. Потом выхожу во внутренний дворик, который совмещен с Air France, захожу туда, спрашиваю определенного сотрудника. Она дала мне телефон, я позвонила, вернулась в Trussardi, купила какое-то платье, потом с красивым фирменным пакетом вышла из магазина и села в машину", — вспоминает Нарусова.

По ее словам, на следующий день в прессе появилась статья о том, что "пока Собчак лежит в реанимации, его дама ходит по дорогим бутикам и покупает шмотки". Так Нарусова поняла, что план сработал.

7 ноября Собчак улетел в Париж, где лег на лечение в Американский госпиталь.

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