Что мы знаем о новой версии убийства полевого командира Гиви

Российская "Новая газета" опубликовала интервью с человеком, утверждающим, что это он убил полевого командира самопровозглашенной "Донецкой народной республики" Михаила Толстых, более известного в СМИ под позывным "Гиви".

Связавшийся с газетой человек заявляет, что убийство было совершено им и несколькими его знакомыми. Все они воевали в отряде "Сомали", которым командовал Толстых, а убить его решили после того, как он якобы сбежал с передовой.

Итак, что мы знаем об этой версии и какие у нее есть слабые места?

Никаких доказательств нет

На данный момент эта версия пока никем и никак не подтверждена, что признает в своем материале и "Новая газета". В примечании к статье издание пишет, что пока не смогло проверить достоверность изложенных в ней фактов и продолжает работать над этим.

Автор статьи, корреспондент Павел Каныгин, сам неоднократно бывавший в зоне вооруженного конфликта в Донбассе, пишет, что человек, взявший на себя ответственность за убийство Толстых, сам вышел с ним на связь.

Этот человек написал журналисту через мессенджер и представился добровольцем из Москвы Игорем Мыльцевым, воюющим на стороне самопровозглашенной "Донецкой народной республики" под позывным "Француз".

В социальной сети "ВКонтакте" газета нашла человека с таким именем, на странице которого действительно много фотографий из зоны конфликта. После смерти Гиви там появилось резкое высказывание в адрес убитого.

Однако теоретически от имени Мыльцева журналисту мог написать и любой другой человек, в том числе пранкер.

Кроме того, собеседник издания утверждает, что все еще находится под Донецком. Не совсем понятно, зачем настоящему убийце сообщать журналистам свое имя в ситуации, когда его активно ищут представители ДНР.

"Мыльцев" фактически обвиняет Толстых в дезертирстве

Представляющийся Мыльцевым человек утверждает, что, вопреки общепринятому мнению, Толстых не был в начале февраля ранен огнем украинских военных.

В переписке с журналистом говорится, что командир якобы сам выстрелил себе в ногу, чтобы покинуть передовую.

Кроме того, собеседник издания утверждает, что уже из донецкого госпиталя Гиви отдал приказ обстрелять из артиллерии позиции, на которых он только что сам находился, так как думал, что никого из его бойцов, остававшихся там, уже нет в живых.

Корреспондент в ответ замечает, что все остальные знакомые Толстых всегда отзывались о нем как о крайне порядочном человеке. Собеседник на это реагирует эмоционально: "Он по трупам своих же пошел, о чем может быть речь!"

В итоге, утверждает представляющийся Мыльцевым человек, бойцы решили отомстить своему командиру. После убийства они якобы пустились в бега.

Сейчас, как утверждает собеседник издания, он ранен и прячется от сил ДНР под Донецком с еще тремя бойцами.

Версия противоречит позиции ДНР

Представители самопровозглашенной "Донецкой народной республики" настаивают на том, что убийство Гиви заказали и осуществили украинские спецслужбы.

Сторонники ДНР утверждают, что уже установили личности всех, кто причастен к убийству, но конкретных имен не называют.

Украинские ведомства и спецслужбы категорически отрицают причастность своих людей к смерти Толстых. Они отмечают, что предпочли бы привлечь его к уголовной ответственности за совершенные им в зоне конфликта преступления.

Толстых был убит 8 февраля в собственном кабинете в здании, где базировался его отряд, известный как "Сомали". По предварительным данным, в помещение выстрелили из реактивного огнемета "Шмель".

Толстых получил широкую известность после боев за Донецкий аэропорт. Вместе с Арсеном Павловым, известным как Моторола, он считался одним из наиболее одиозных полевых командиров в ДНР.

Павлов был убит в октябре прошлого года. В лифт дома, где он жил, было заложено взрывное устройство.

Представители ДНР и в том убийстве обвиняют Киев, но украинские спецслужбы свою причастность отрицают.