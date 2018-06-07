Что известно об "убийстве" Бабченко спустя неделю после его "воскрешения"

Список с указанием всех 47 имен, о котором говорил генпрокурор, во вторник, 5 июня, появился на украинском интернет-сайте "Страна.ua" со ссылкой на источник в СБУ. Власти не подтвердили и не опровергли подлинность документа. Но СБУ возбудила уголовное дело по статье о разглашении сведений досудебного расследования, предусматривающей наказание до двух лет исправительных работ. В отношении кого заведено дело, не сообщается.

В тот же день украинские спецслужбы пригласили журналистов, имена которых были в списке потенциальных жертв, для беседы в ведомство. На встречу с украинскими силовиками пришли телеведущие Матвей Ганопольский и Евгений Киселев, исполнительный продюсер телеканал "UA:Крим" Осман Пашаев, обозреватель издания "Крым.Реалии" Павел Казарин, главный редактор еженедельника "Зеркало недели" Юлия Мостовая, заместитель генерального директора телеканала ATR Айдер Муждабаев, ведущая канала ZIK Татьяна Даниленко, политический обозреватель Виталий Портников и телеведущий "UA:Перший" Юрий Макаров. В пресс-службе СБУ заявили, что пригласили всех 47 человек из "расстрельного списка", однако пришли лишь 17. По словам Матвея Ганопольского, все они получили статус свидетеля и подписали протокол о неразглашении.

Некоторые украинские журналисты, в том числе и те, чьи имена содержатся в опубликованном на сайте "Страна.ua" списке, выразили сомнение в его подлинности, сочтя выбор случайным и нелогичным. "Сборная солянка, созданная за пару минут, где действительно весомые общественные фигуры находятся рядом с теми, кого никто не знает и кто не ведет никакой деятельности, опасной для Кремля", — написал у себя в Facebook известный украинский журналист и блогер Вахтанг Кипиани.

По его словам, самое страшное и непонятное в этой ситуации — фраза "как утверждает источник "Страны" в СБУ". "Это настоящая катастрофа, если в СБУ на пятом году войны есть кто-то, кто "сливает" материалы Гужве (главред "Страны.ua" — Ред.) — вот здесь и есть поле деятельности для контрразведки. Это же не сложно выяснить, у кого был этот список, и кто его "слил", — считает Кипиани.

Герман со "Шмайсером"

По словам генерального прокурора Украины Юрия Луценко, "список 47" СБУ удалось получить в течение 20 часов после сообщения об "убийстве" Бабченко. Как в руки спецслужб попал этот перечень имен, СБУ не уточняла. В уголовном деле, открытом в отношении Бориса Германа, никакого упоминания о списке с именами 47 журналистов нет, сообщил в беседе с DW его адвокат Евгений Солодко.

Борис Герман — миноритарный акционер и коммерческий директор совместного украино-немецкого предприятия "Шмайсер". Это единственная украинская негосударственная компания, которая занимается производством оружия.

На предприятии уже более двух лет длится внутрикорпоративный конфликт. По данным Госреестра судебных решений, полиция Киевской области подозревает Германа в подделке протокола общего собрания общества "Шмайсер", в результате чего из его состава исключили одного из участников. Кроме того, в прошлом году полиция, прокуратура и СБУ задержали одного из руководителей предприятия при попытке продать оружие со сбитыми идентификационными номерами.

По информации из открытой онлайн-базы данных о помощниках народных депутатов Украины, Герман в разное время был помощником двух депутатов: социалиста Михаила Гончарова и члена Партии регионов Игоря Плохого.

Битва агентов