07.06.2018, 08:13

Что известно об "убийстве" Бабченко спустя неделю после его "воскрешения"

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Deutsche Welle
EST 2
UKRAINE-RUSSIA/JOURNALIST-ALIVE
UKRAINE-RUSSIA/JOURNALIST-ALIVEFoto: VALENTYN OGIRENKO, REUTERS

СБУ утверждает, что ей удалось предотвратить убийство Аркадия Бабченко и еще 47 журналистов, однако не спешит делиться деталями. DW собрала всю известную информацию об этом деле.

"Воскресение" российского журналиста Аркадия Бабченко не поставило точку в деле о покушении на него, а стало началом практически шпионского триллера с участием Службы безопасности Украины (СБУ), контрразведки страны, украинских журналистов, российских спецслужб и многих других действующих лиц. Уже на следующий день после инсценированного убийства Бабченко генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что благодаря успешно проведенной спецоперации СБУ получила список с именами 47 известных украинских журналистов, блогеров и писателей, которых также планировали убить российские спецслужбы.

Между тем единственный арестованный по обвинению в организации преступления, украинский бизнесмен Борис Герман утверждает, что является агентом украинской контрразведки. DW собрала всю известную на данный момент информацию об "операции Бабченко".

"Список 47"

Список с указанием всех 47 имен, о котором говорил генпрокурор, во вторник, 5 июня, появился на украинском интернет-сайте "Страна.ua" со ссылкой на источник в СБУ. Власти не подтвердили и не опровергли подлинность документа. Но СБУ возбудила уголовное дело по статье о разглашении сведений досудебного расследования, предусматривающей наказание до двух лет исправительных работ. В отношении кого заведено дело, не сообщается.

ТОП

В тот же день украинские спецслужбы пригласили журналистов, имена которых были в списке потенциальных жертв, для беседы в ведомство. На встречу с украинскими силовиками пришли телеведущие Матвей Ганопольский и Евгений Киселев, исполнительный продюсер телеканал "UA:Крим" Осман Пашаев, обозреватель издания "Крым.Реалии" Павел Казарин, главный редактор еженедельника "Зеркало недели" Юлия Мостовая, заместитель генерального директора телеканала ATR Айдер Муждабаев, ведущая канала ZIK Татьяна Даниленко, политический обозреватель Виталий Портников и телеведущий "UA:Перший" Юрий Макаров. В пресс-службе СБУ заявили, что пригласили всех 47 человек из "расстрельного списка", однако пришли лишь 17. По словам Матвея Ганопольского, все они получили статус свидетеля и подписали протокол о неразглашении.

Некоторые украинские журналисты, в том числе и те, чьи имена содержатся в опубликованном на сайте "Страна.ua" списке, выразили сомнение в его подлинности, сочтя выбор случайным и нелогичным. "Сборная солянка, созданная за пару минут, где действительно весомые общественные фигуры находятся рядом с теми, кого никто не знает и кто не ведет никакой деятельности, опасной для Кремля", — написал у себя в Facebook известный украинский журналист и блогер Вахтанг Кипиани.

По его словам, самое страшное и непонятное в этой ситуации — фраза "как утверждает источник "Страны" в СБУ". "Это настоящая катастрофа, если в СБУ на пятом году войны есть кто-то, кто "сливает" материалы Гужве (главред "Страны.ua" — Ред.) — вот здесь и есть поле деятельности для контрразведки. Это же не сложно выяснить, у кого был этот список, и кто его "слил", — считает Кипиани.

Герман со "Шмайсером"

По словам генерального прокурора Украины Юрия Луценко, "список 47" СБУ удалось получить в течение 20 часов после сообщения об "убийстве" Бабченко. Как в руки спецслужб попал этот перечень имен, СБУ не уточняла. В уголовном деле, открытом в отношении Бориса Германа, никакого упоминания о списке с именами 47 журналистов нет, сообщил в беседе с DW его адвокат Евгений Солодко.

Борис Герман — миноритарный акционер и коммерческий директор совместного украино-немецкого предприятия "Шмайсер". Это единственная украинская негосударственная компания, которая занимается производством оружия.

На предприятии уже более двух лет длится внутрикорпоративный конфликт. По данным Госреестра судебных решений, полиция Киевской области подозревает Германа в подделке протокола общего собрания общества "Шмайсер", в результате чего из его состава исключили одного из участников. Кроме того, в прошлом году полиция, прокуратура и СБУ задержали одного из руководителей предприятия при попытке продать оружие со сбитыми идентификационными номерами.

По информации из открытой онлайн-базы данных о помощниках народных депутатов Украины, Герман в разное время был помощником двух депутатов: социалиста Михаила Гончарова и члена Партии регионов Игоря Плохого.

Битва агентов

31 мая Шевченковский суд Киева постановил арестовать Бориса Германа на два месяца по подозрению в организации убийства. На судебном заседании, в ходе которого была избрана мера пресечения, Борис Герман выдвинул свою версию событий, связанных с "убийством" Аркадия Бабченко. Эта версия в корне отличается от предположения спецслужб Украины. Бизнесмен заявил, что является тайным агентом под прикрытием украинской контрразведки.

"Я выполнял спецзадание по выявлению влияния российских фондов на дестабилизацию ситуации в Украине и возможную смену власти", — заявил Герман. По его словам, в прошлом году к нему обратился его давний знакомый Вячеслав Пивоварник — бывший гражданин Украины, в настоящее время проживающий в Москве и занимающийся "в фонде Путина беспорядками в Украине". Герман утверждает, что сообщил об этой встрече контрразведке и получил разрешение на дальнейший сбор информации о связях Москвы в Украине, денежных потоках и создании запасов оружия.

Прокурор главной военной прокуратуры Руслан Кравченко, представляющий обвинение в деле Бабченко, заявил DW, что не нашел подтверждения этой информации, хотя Герман уверяет, что предоставил следователям контакты своего "куратора" в контрразведке, которого называет Димой.

Киллер в рясе?

После "убийства" Бабченко, по словам Германа, его контакт в "фонде Путина" действительно вручил ему список украинских журналистов и общественных деятелей, смерти которых, якобы, хотел Кремль. В списке были имена 30 человек. Эти данные Герман также передал контрразведке. Он утверждает, что исполнитель "убийства" Аркадия Бабченко был выбран им с согласия контрразведки: поскольку Алексей Цимбалюк — бывший монах и не в состоянии убить человека. "Все прекрасно понимали, что он побежит в СБУ, все им расскажет и это будет не убийство, а инсценировка. Однако мы не раскрывали карты, потому что понимали: в СБУ много "кротов" российских спецслужб", — рассказал подозреваемый.

По версии СБУ, Алексей Цимбалюк — волонтер и ветеран боевых действий в Донбассе — обратился в правоохранительные органы после того, как Герман поручил ему убить Аркадия Бабченко. Спецслужбы привлекли его к сотрудничеству для проведения "негласных следственных действий". Получив от Германа 14 тысяч долларов в качестве задатка и тысячу долларов на приобретение оружия, Цимбалюк инсценировал убийство. Вслед за этим Герман передал ему список из 30 потенциальных жертв. Тогда бизнесмена и арестовали.

Кто такой Вячеслав Пивоварник?

О Вячеславе Пивоварнике, которого Борис Герман называет заказчиком убийства Аркадия Бабченко, известно не многое. По данным Госреестра юридических лиц, он зарегистрирован в городе Чоп Закарпатской области и вместе с Германом является соучредителем компании "Киевская консалтинговая группа". В качестве руководителя или соучредителя он фигурирует в регистрационных данных еще, как минимум, пяти украинских компаний, в частности, "Рускон-Украина" — дочернего предприятия российского контейнерного оператора "Рускон". Владеет "Русконом" бывший депутат Госдумы Сергей Шишкарев, которого РБК называл соратником, а The Insider — "близким другом" бывшего вице-премьера Дмитрия Рогозина.

В соцсети "Одноклассники" есть профиль Вячеслава Пивоварника 1984 года рождения. Согласно размещенной там информации, он учился в Ужгородском государственном институте информатики и Киевском политехническом институте. Среди друзей Пивоварника значится Борис Герман.

В профиле Пивоварника в LinkedIn отмечается, что с 2010 по 2012 год он работал в неком "Институте геополитических и экономических исследований". В описании института в Facebook и "Живом Журнале" говорится, что им руководит бывший заместитель председателя СБУ Александр Скрипальский, а одним из его экспертов является Сергей Деев. Последний также был партнером Пивоварника в компании "Общественная служба безопасности Украины".

В телефонном разговоре с "Радио Свобода" Александр Скрипальский рассказал, что институт представляет собой объединение экспертов, изредка проводящих семинары и публиковавшихся в СМИ. В настоящее время, по словам Скрипальского, институт не ведет никакой деятельности из-за недостатка финансов. Скрипальский заявил, что не помнит в числе экспертов Вячеслава Пивоварника, а Сергей Деев умер четыре года назад и похоронен в городе Черновцы. DW попыталась связаться с Вячеславом Пивоварником через социальные сети, но на момент публикации статьи не получила ответа.

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