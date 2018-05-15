15.05.2018, 22:04

Что известно об обысках в киевском офисе РИА Новости

 (2)
bbcrussian.com
EST 1
Что известно об обысках в киевском офисе РИА Новости
Foto: Sputnik/Scanpix

Сотрудники Службы безопасности Украины во вторник утром пришли с обыском в офис информационного агентства РИА Новости-Украина в Киеве. Украинские власти подозревают журналистов агентства в госизмене, российская сторона называет случившееся провокацией и просит Европу о помощи.

Как развивались события

О визите сотрудников украинских спецслужб в киевский офис РИА Новости сообщила в "Твиттере" Маргарита Симоньян — главный редактор телеканала РТ и агентства "Россия Сегодня", которому принадлежит бренд РИА Новости.

"Киев решил отомстить нам за Крымский мост. Ворвались в наш офис, сотрудники не выходят на связь, сайт не обновляется, телефоны заблокированы", — написала она.

По данным самого РИА Новости, утром в офис позвонили люди в форме с надписью СБУ. "Очевидцы видели, как люди с домкратом вошли в здание, где расположен офис агентства. После этого находившаяся внутри журналистка перестала выходить на связь", — сообщило агентство.

Симоньян также сообщила, что в 8:30 утра по местному времени (совпадает с московским) руководитель портала РИА Новости-Украина Кирилл Вышинский был задержан у своего дома в Киеве. "Был короткий разговор с адвокатом, который сообщил, что они с Вышинским на допросе в СБУ," — написала она позже.

В эфире канала "Россия 24" Симоньян заявила, что обыски проходят и у других сотрудников агентства, некоторые из них также находятся в СБУ.

Агентство РИА Новости со ссылкой на Симоньян заявило, что юридически РИА Новости-Украина никак не связано с российским информагентством "Россия Сегодня", которое работает под брендом РИА Новости в России. Формально украинское и российское агентство являются просто информационными партнерами.

Был ли кто-то задержан

Официально о задержаниях пока не сообщалось. Однако советник главы МВД Украины Зорян Шкиряк не исключил, что они будут.

"Что касается задержаний, то я думаю, что они возможны. Насколько я знаю, сейчас решается вопрос о задержании одного, возможно, нескольких человек", — сказал Шкиряк в эфире украинского телевидения.

В Службе безопаности Украины наиболее активно комментируют подозрения в адрес Кирилла Вышинского, о допросе которого сообщала Симоньян. Однако формально и он пока не считается задержанным.

Что говорят в СБУ о Вышинском

По словам замглавы СБУ Виктора Кононенко, Вышинский получил задание от российских властей для проведения подрывных информационных акций в аннексированном Крыму, а позже для поддержки самопровозглашенных республик Донбасса.

"Готовились материалы, оправдывающие аннексию. По возвращению в Киев готовились материалы в поддержку ДНР и ЛНР. Деньги поступали из РФ в Сербию, а потом в Киеве распределялись 53 тысячи евро ежемесячно", — цитирует слова Кононенко агентство Интерфакс-Украина.

По данным Кононенко, за эту деятельность Вышинский был тайно награжден российской медалью "За возвращение Крыма".

"Те вещи, которые были выявлены сегодня — те же медали, которые получал Вышинский за свою подрывную деятельность в Украине — изъяли. В офис украинского омбудсмена Людмилы Денисовой уже обратилась российская коллега по защите гражданина РФ", — отметил замглавы СБУ.

По словам Кононенко, на данный момент следствие усматривает в этих действиях признаки государственной измены. Пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская позже объявила, что ему предъявлено обвинение.

При этом, по словам Кононенко, в ходе обысков у Вышинского помимо украинского паспорта был также найден паспорт гражданина России. Замглавы СБУ не исключает, что журналист будет лишен украинского гражданства. При этом он отметил, что судить его было бы логичнее как украинского гражданина.

Что грозит остальным журналистам

По словам представителя СБУ, еще два десятка журналистов — граждан Украины — проходят по этому делу в качестве свидетелей. Никакой информации о возможном предъявлении им обвинений нет.

На брифинге в Киеве представители подтвердили, что провели "пять санкционированных обысков" по делу журналистов РИА Новости-Украина: два из них в офисах и три — по домашним адресам. Одну из журналисток уже отпустили, но вызвали на еще один допрос.

Ранее генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что прокуратура Крыма и СБУ "перешли в активную фазу обезвреживания антиукраинской деятельности очередной российской медиа структуры".

"Следствие располагает доказательствами выполнения хорошо проплаченных антиукраинских атак этой структурой, участия граждан Украины (одновременно получили гражданство РФ) в этой дезинформационной войне," — написал Луценко на своей странице в Фейсбуке.

Реакция Москвы

Еще до подробных пояснений со стороны СБУ и генпрокуратуры Украины на следственные действия в Киеве отреагировали российские официальные лица.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва будет требовать доступа к журналистам агентства РИА Новости-Украина, которые были задержаны во вторник в Киеве.

"Это далеко не первая ситуация, когда украинские власти либо закрывают глаза на бесчинства молодчиков неонацистских радикальных, которые пытаются затруднить работу российских журналистов на Украине, либо сами ограничивают их деятельность, как произошло в данной ситуации… Безусловно, разбираемся с этой ситуацией, будем требовать доступа к нашим гражданам", — цитирует его слова агентство ТАСС.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал "возмутительными" и "вопиющими" действия СБУ в отношении представителей российских СМИ на Украине.

Позже замглавы МИД РФ Григорий Карасин заявил, что МИД направит ноту властям Украины в связи с задержанием Вышинского.

"Послать ноту тут, конечно надо будет, но дело не в ноте, а в том, чтобы наказать виновных и добиться того, чтобы люди, которые принимали это решение, понесли ответственность. Вот этого это будем добиваться", — сказал Карасин.

Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев назвал задержание журналистов "очередной провокацией спецслужб". "Столь откровенные провокации и задержания журналистов — это уже повод для вмешательства европейских организаций, в частности — представителя ОБСЕ по свободе СМИ", — написал он в "Фейсбуке".

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ


Еще один случай: жительница Кохтла-Ярве жаловалась полиции на угрозы и побои со стороны мужа, но это не помогло — тот ударил ее друга ножом

15.05.2018
После двух потрясших всю Эстонию апрельских убийств в Ида-Вирумаа — 15-летней девушки из Кохтла-Ярве, которую зарезал ее бывший бойфренд, и 42-летней женщины, зарезанной мужем на рабочем месте, в минувшее воскресенье в Кохла-Ярве произошло еще одно тяжкое преступление, связанное с отношениями между супругами. Как и в нарвском случае, женщина предупреждала полицию заранее о том, что муж представляет опасность, но не только для нее, но и для ее детей, а полиция предупредить воскресное преступление не смогла.
Подробнее

ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Еще один случай семейного насилия, День Таллинна и открытие Крымского моста

15.05.2018
Сегодня, 15 мая, стало известно, что в минувшее воскресенье в Кохтла-Ярве произошло еще одно тяжкое преступление, связанное с отношениями между супругами. Также сегодня отмечался День Таллинна. А еще в этот день президент России Владимир Путин за рулем Камаза открыл движение по Крымскому мосту. Эти и другие новости этого вторника — в нашей традиционной подборке.
Подробнее


Взбешенная мать: велосипедисты, пользуйтесь автодорогами или не ездите вообще!

15.05.2018
Я — мама двух маленьких детей, один ребенок перемещается в коляске, а другой уже шагает на своих ножках. Для них ”опасность номер один” в уличном движении — это курильщики, которые выдыхают на них дым, бросают через плечо не глядя горящие окурки им в лицо и на одежду, и в прямом смысле слова посыпают им головы пеплом. Вторая и, на самом деле, более опасная группа — это велосипедисты, у которых хоть и шлемы на головах имеются, на на этом чувство ответственности и заканчивается.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Новые китайские гости на эстонском рынке: Huawei P20, P20 Pro и P20 Lite
С приходом весны традиционно оживляется наступление китайских технологий. На сей раз Huawei представил широкой общественности новую серию телефонов с литерой «Р»: Р20, Р20 Pro и P20 Lite. Интересно, что же в этой серии такого особенного, если Huawei вдруг решился нарушить обычную нумерацию моделей – Р8, Р9, Р10 – и сразу перепрыгнул на Р20.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ



ДО и ПОСЛЕ: “Школа стиля” Ольги Быковой: как привить эстонским женщинам чувство вкуса и во что переодеть Керсти Кальюлайд

15.05.2018
Стилист Ольга Быкова недавно провела в Таллинне свой новый проект — “Школу стиля”, участникам которого она обещает помочь посмотреть на свой гардероб совершенно другими глазами и найти свой стиль. Delfi поговорил с Ольгой о том, насколько важен наш внешний вид и кому из эстонских политиков она посоветовала бы сменить стилиста.
Подробнее

-35% Meeste käekell Police PL.14107JSBS/04
169,- €
109,85 €
-40% Esprit Meeste käekell ES106331003
199,80 €
119,88 €
-40% Esprit Naiste käekell ES106532002
171,90 €
103,14 €
Meeste Käekell Daniel Wellington Dapper York Silver DW00100089
219,- €
Meeste Käekell Daniel Wellington Dapper Bristol Silver DW00100090
219,- €
Meeste käekell Daniel Wellington DW00100001
159,- €

Порошенко о строительстве Крымского моста: он понадобится оккупантам, когда они будут покидать наш Крым

15.05.2018
Президент Украины Петр Порошенко вскоре после того, как его российский коллега Владимир Путин торжественно открыл автодорожную часть Крымского моста через Керченский пролив, обвинил Кремль в нарушении международного права и заявил о том, что этот мост понадобится российским "оккупантам", когда они будут покидать полуостров, который в Киеве считают аннексированным.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Лучшие гостиницы Риги: Гостеприимные отели и гостиницы в самом центре города, где стоит остановиться больше чем на одну ночь
Все больше и больше эстонцев находят причину навестить и более далекие уголки Латвии. Весенняя Рига привлекает премьерами Латвийской национальной оперы, оживленными поп-концертами, и романтикой старого города и вечерних прогулок по берегам Даугавы.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ



Что известно об обысках в киевском офисе РИА Новости

15.05.2018
Сотрудники Службы безопасности Украины во вторник утром пришли с обыском в офис информационного агентства РИА Новости-Украина в Киеве. Украинские власти подозревают журналистов агентства в госизмене, российская сторона называет случившееся провокацией и просит Европу о помощи.
Подробнее


КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Государство способствует лучшему использованию ресурсов предприятиями
Начиная с весны этого года, все предприятия горнодобывающей и обрабатывающей промышленности имеют возможность ходатайствовать о получении пособия на претворение в жизнь решений, повышающих производительность ресурсов.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


ФОТО И ВИДЕО: Новость о любопытном лосенке на учениях "Еж-2018" опубликовала Би-би-си

15.05.2018
Участвовавшие в масштабных учениях "Еж-2018" Эрих Юри Прикко и Альвер Тедре прислали в редакцию Delfi милое видео, на котором шустрый лосенок пришел поинтересоваться, почему пестрые мужчины снуют по лесу. Благодаря новости издания Estonian World новость вчера удостоилась внимания британской телерадиовещательной корпорации Би-би-си.
Подробнее