30.05.2018, 20:26

Что известно об инсценировке убийства Бабченко

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ИТАР-ТАСС
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Arkadi Babtšenko
Arkadi BabtšenkoFoto: Sergei Supinsky, AFP

Российский журналист Аркадий Бабченко жив. Покушение на него оказалось инсценировкой. Об этом сообщила Служба безопасности Украины (СБУ) во время брифинга, на котором появился и сам журналист.

Операция СБУ

"Дорогие друзья, я конечно же, должен был посочувствовать семье Аркадия Бабченко, но не буду этого делать, я хочу поздравить его семью, нас всех и весь мир, который наблюдает за этим, и поздравить Бабченко с третьим днем рождения", — сказал в среду на брифинге глава СБУ Василий Грицак, после чего он пригласил журналиста войти в зал, где проходил брифинг.

"Мы предотвратили покушение на убийство Бабченко, проведя спецоперацию", — добавил он.

Организатор задержан

Грицак заявил, что покушение на Бабченко готовили "российские спецслужбы". "Заказчики обещали исполнителю — гражданину Украины, бывшему участнику силовой операции в Донбассе, $30 тысяч, 15 из них были переданы в качестве аванса. Посредник получил $10 тысяч", — рассказал глава спецслужбы. Он также сообщил, что три часа назад организатор убийства был задержан в Киеве.

Что сказал Бабченко

Журналист извинился перед родными за то, что пришлось инсценировать его смерть. "Отдельные извинения моей жене. Олечка, прости, но здесь было без вариантов. Операция готовилась два месяца. Меня посвятили месяц назад. По результатам операции человек взят, он находится под стражей".

Реакция в России

"То, что Бабченко жив, — лучшая новость. Всегда бы так. Жаль, в других случаях маскарада не получилось, — написала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. — То, что в историю был заложен пропагандистский эффект, очевидно".

"Еще предстоит разбираться в деталях, но логика действий прослеживается, и она одна и та же [что и в деле Скрипалей] — всеми правдами и неправдами опорочить Россию", — заявил глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев в беседе с ТАСС.

ТОП

"Я видел [сообщения о том, что Бабченко жив], но пока никакой информации по этому у меня нет", — сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Что было известно об "убийстве"

Согласно первоначальной версии, 29 мая вечером в журналиста трижды выстрелили на пороге его квартиры в Киеве. Жена Бабченко услышала выстрелы, вышла из квартиры и увидела мужа в крови. Она вызвала врачей, однако спасти пострадавшего не удалось, и он якобы умер по дороге в больницу.

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