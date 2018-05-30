Что известно об инсценировке убийства Бабченко

Российский журналист Аркадий Бабченко жив. Покушение на него оказалось инсценировкой. Об этом сообщила Служба безопасности Украины (СБУ) во время брифинга, на котором появился и сам журналист.

Операция СБУ

"Дорогие друзья, я конечно же, должен был посочувствовать семье Аркадия Бабченко, но не буду этого делать, я хочу поздравить его семью, нас всех и весь мир, который наблюдает за этим, и поздравить Бабченко с третьим днем рождения", — сказал в среду на брифинге глава СБУ Василий Грицак, после чего он пригласил журналиста войти в зал, где проходил брифинг.

"Мы предотвратили покушение на убийство Бабченко, проведя спецоперацию", — добавил он.

Организатор задержан

Грицак заявил, что покушение на Бабченко готовили "российские спецслужбы". "Заказчики обещали исполнителю — гражданину Украины, бывшему участнику силовой операции в Донбассе, $30 тысяч, 15 из них были переданы в качестве аванса. Посредник получил $10 тысяч", — рассказал глава спецслужбы. Он также сообщил, что три часа назад организатор убийства был задержан в Киеве.