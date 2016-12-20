12 человек погибли в Берлине, после того как грузовик въехал в толпу на рождественской ярмарке в центре города. В полиции заявили, что водитель автомобиля действовал преднамеренно. Однако задержанный сразу после трагедии подозреваемый — возможно, не тот мужчина, который был за рулем грузовика.

"Есть сомнения в том, что именно этот человек был за рулем", — заявил журналистам глава полиции Клаус Кандт.

Подозреваемый приехал в Германию из Пакистана в конце прошлого года. Он был задержан в парке в 2 км от места трагедии.

Канцлер Германии Ангела Меркель пообещала найти виновных в случившемся и наказать их "по всей строгости закона".

Вот, что известно о трагедии в Берлине на настоящий момент.

Что произошло?

Грузовик протаранил толпу людей на рождественской ярмарке на площади Брайтшайдплац в центре Берлина, неподалеку от крупного торгового центра.

Инцидент произошел в 20:14 по местному времени (19:14 по Гринвичу) вечером в понедельник, 19 декабря. В это время на ярмарке было особенно многолюдно.

Как сообщает агентство DPA со ссылкой на полицию, тяжелая фура, груженная стальными балками, проехала по территории ярмарки 50-80 метров. Она снесла на своем пути киоски и прилавки, вокруг которых находилось множество туристов и местных жителей.

По словам очевидцев, скорость грузовика составляла примерно 60 км/ч.

В результате нападения погибли 12 человек, еще 48 были ранены. Как сообщил министр внутренних дел Германии Томас де Мезьер, 18 пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

Что известно о подозреваемом?

Берлинская полиция не уверена, что задержанный по подозрению в нападении мужчина действительно находился за рулем грузовика. В своем "Твиттере" полиция призывает жителей города вести себя осторожно.

Де Мезьер заявил, что задержанный мужчина прибыл в Германию из Пакистана в конце прошлого года, а в Берлине оказался в феврале. Он подал прошение о получении в Германии убежища, и его заявление все еще находится на рассмотрении.

Немецкое издание Die Welt со ссылкой на свои источники сообщило, что подозреваемый был идентифицирован как Навед Б. 1993 года рождения. Он уже попадал в поле зрения полиции в связи с незначительными правонарушениями, однако не подозревался в связях с радикалами.

Ранее спецназ провел рейд в ангаре недействующего берлинского аэропорта Темпельхоф, где, по сообщениям, задержанный проживал в лагере для беженцев.

Водитель грузовика сбежал с места трагедии, подозреваемый был задержан в парке Тиргартен — в 2 км от площади, где произошел инцидент.

Что известно о грузовике?

Судя по номерным знакам на фотографиях грузовика, автомобиль зарегистрирован в Польше. Польские СМИ предполагают, что он мог быть угнан ранее в понедельник.

Полиция заявила, что человек, на которого были оформлены документы на право управления грузовиком, найден убитым в кабине машины. Он был гражданином Польши.

Владелец польской компании грузовых перевозок, которой принадлежал грузовик, Ариэль Журавски подтвердил, что водитель не выходил на связь с 16:00 по местному времени (15:00 по Гринвичу).

Неизвестно, каким маршрутом следовал грузовик — ехал ли он из Польши или, как утверждается в некоторых сообщениях, возвращался из Италии.

Как отреагировали на происшествие в Германии?

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что она "глубоко потрясена и расстроена" произошедшим, а также назвала нападение терактом и заявила, что жители Германии "не хотят жить в страхе перед злом".

В министерстве внутренних дел Германии сообщили, что все рождественские ярмарки в Берлине будут закрыты до вторника. Ярмарки за пределами столицы будут работать в обычном режиме.

Представитель консервативной партии "Альтернатива для Германии" Маркус Претцель обвинил Меркель в трагедии, которая, по его словам, стала результатом ее политики открытых дверей в отношении мигрантов.

Председатель консервативного Христианско-социального союза и премьер-министр Баварии Хорст Зеехофер призвал канцлера "переосмыслить и изменить миграционную политику и политику безопасности" в свете произошедшего в Берлине.

Что рассказывают о случившемся очевидцы?

Очевидец происшествия, британец Майк Фокс, рассказал Ассошиэйтед пресс, что грузовик проехал всего в трех метрах от него, снося на своем пути столы и деревянные ларьки.

"Это точно было преднамеренно", — сказал Фокс.

Фокс помог нескольким людям выбраться из-под обломков разрушенного ларька, а также оказал помощь тем, кто лежал на земле со сломанными ребрами.

Австралийка Триша О'Нилл рассказала журналистам, что "кровь и тела были повсюду".

"Я увидела огромный черный грузовик, который на полной скорости несся сквозь ярмарку, сметая на своем пути людей. Потом все огни погасли — и все вокруг оказалось уничтожено", — сказала она.

Это не первый такой инцидент?

В этом году Германию потрясло сразу несколько нападений.

В июле в Баварии и Баден-Вюртемберге в общей сложности десять человек были убиты и десятки ранены в различных нападениях — с применением огнестрельного оружия, взрывного устройства, мачете и топора.

Но происшествие в центре Берлина больше похоже на теракт в Ницце в День взятия Бастилии 14 июля, когда в результате наезда грузовика на толпу погибли 86 человек. Ответственность за то нападение взяла на себя экстремистская группировка "Исламское государство" (признана террористической и запрещена на территории России и ряда других стран).

Боевики ИГ и "Аль-Каиды" призывают джихадистов использовать грузовики для нападения на большие группы людей.

Мэр Ниццы Филипп Прадал уже сравнил берлинскую трагедию с терактом на Лазурном берегу. Избранный президент США Дональд Трамп обвинил "исламских террористов" в "резне христиан" в столице Германии.

Президент Франции Франсуа Олланд заявил о "высоком уровне террористической угрозы" в стране в свете произошедшего в Берлине.

Скотленд-Ярд также выступил с заявлением, что лондонская полиция пересматривает меры безопасности на время проведения массовых мероприятий в рождественские и новогодние праздники после "ужасных инцидентов" в Турции и Берлине.