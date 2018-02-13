Что известно о "Саратовских авиалиниях" и о претензиях к ним

После крушения Ан-148 в Подмосковье власти объявили о внеплановых проверках компании "Саратовские авиалинии". Также дело о катастрофе расследует Следственный комитет.

Русская служба Би-би-си приводит несколько фактов о компании — что представляет из себя ее флот, какие претензии к ней предъявлялись и как она меняла собственников.

Наполовину старый флот, наполовину новый

Разбившийся борт RA-61704, согласно данным Russianplanes.net, в среднем совершал чуть больше трех рейсов в сутки. В день катастрофы он совершил четыре рейса. И это меньше, чем, например, самолеты лоукостера "Победа" или компании "Аэрофлот", чьи самолеты могут выполнять в некоторые дни и по пять рейсов.

"Саратовские авиалинии" в 2017 году заняли 19-е место по числу перевезенных пассажиров (по данным за 11 месяцев — с января по ноябрь). Всего в списке, опубликованном на сайте "Росавиации", значатся 35 авиаперевозчиков.

Это сравнительно небольшая компания с парком, который почти наполовину состоит из довольно старых самолетов Як-42Д. Всего в парке пять таких самолетов. Но после того как компания взяла в лизинг четыре Ан-148 и два Embraer-190, ее парк существенно осовременился: теперь в нем есть практически новые по авиационным меркам машины, выпущенные в 2009-2010 годах.

В общем списке сертификатов летной годности гражданских воздушных судов (в списке всех российских летательных аппаратов), который содержится на сайте Росавиации, перечислены все самолеты "Саратовских авиалиний", включая и Як-42Д.

При этом два самых старых борта этого типа в парке авиакомпании были выпущены в 1985 году. Еще один — в 1988 году, а оставшиеся два — в 1990-м.

Самолеты, судя по неофициальным данным с сайта Russianplanes.net, уже могли выработать свой проектный ресурс, который, однако, продлевался. Сейчас все самолеты этого типа в авиапарке "Саратовских авиалиний" получили сертификаты летной годности.

Претензии пассажиров к "Саравиа"

Если объединить все претензии, которые предъявляют пассажиры к "Саратовским авиалиниям", то может сложиться впечатление, что это перевозчик с большим количеством задержек рейсов и дорогими билетами.

По итогам января-сентября 2017 года компания "Саравиа" заняла 23-е место в рейтинге пунктуальности, в который вошли 33 российских перевозчика. По итогам 2016 года "Саравиа" заняла 10-е место, в 2015-м году — 14-е место (подсчеты РИА-Рейтинг на основе данных Росавиации).

Задержки часто происходит из-за погодных условий, а по факту "Саравиа" — один из самых пунктуальных перевозчиков, отвечал оппонентам Игорь Третьяков, возглавлявший компанию до конца 2015 года.

Цену на билеты он объяснял "реалиями российского авиационного рынка". Она формируется пассажирским спросом, говорил Третьяков. Если в Саратов будут летать больше авиакомпаний, это не приведет к снижению цен из-за ограниченного количества людей, готовых летать, считает он.

Третьяков уверял, что тарифы "Саравиа" находятся на уровне рентабельности, а в 2012-2013 годах были на самом низком уровне в Приволжском федеральном округе.

Претензии властей к компании

Отсутствие пунктуальности и дороговизна билетов — не единственное, в чем упрекали "Саравиа". До 2015 года компания, являющаяся владельцем аэропорта "Саратов Центральный", занимала монопольное положение на региональном рынке перевозок.

Доступ к рынку пытались получить сразу несколько компаний, в том числе "Аэрофлот" и UTair. Глава "Аэрофлота" Виталий Савельев в 2012 году даже написал руководителю Росавиации Александру Нерадько, что саратовский аэропорт может принимать Sukhoi Superjet -100. По словам Савельева, "Саравиа" просто не хотела пускать других перевозчиков, пересказывала письмо газета "Коммерсант".

Представители "Саравиа" в свою очередь объясняли это тем, что аэропорт, находящийся в черте города, не может принимать большие самолеты из-за существующего покрытия взлетно-посадочной полосы.

Дело о монопольном положении "Саравиа" дошло до Москвы. В марте 2015 года в Росавиации созвали специальное совещание о допуске авиакомпаний к полетам на аэродром Саратов. И там было решено открыть доступ для других компаний.

Через несколько месяцев стало известно, что "Аэрофлот" договорился об одном рейсе в сутки. Чуть позже летать в Саратов начала также Red Wings.

В том же году "Саратовские авиалинии" нарушили правила авиационной безопасности: на рейсе "Саратов — Анталья" дочь гендиректора Игоря Третьякова (он ушел из компании в декабре 2015 года) с формулировкой "служебный пассажир" весь полет находилась в кабине пилотов.

После этого Росавиация запретила компании полеты за рубеж. Это решение объяснялось тем, что закон категорически запрещает нахождение в кабине людей, не связанных с выполнением задания на полет.

Более того, этот случай привел Третьякова на скамью подсудимых. В отношении него возбудили уголовное дело по статье 238 УК РФ за "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности". В итоге суд приговорил его к штрафу.

В конце 2015 года с критикой в адрес "Саравиа" выступил председатель комитета по государственному строительству и местному самоуправлению саратовской облдумы депутат Александр Сундеев. Он припомнил случай с дочкой гендиректора и другие претензии в адрес "Саравиа".

Основной владелец компании Аркадий Евстафьев в ответ пригрозил сменить адрес регистрации авиакомпании и лишить регион налоговых поступлений. Компания, по данным "Спарк", до сих пор зарегистрирована в Саратове.

Как Евстафьев собрал пакет "Саравиа"

Евстафьев контролирует авиаперевозчика через "Союз Инвест" и "Инвест холдинг Энергосоюз", им в общей сложности принадлежит 82,18% компании. Собирать пакет он начал еще в середине 2000-х, после своего громкого увольнения из "Мосэнерго".

В 2007 году подконтрольный ему "Энергосоюз" стал собственником 25% акций перевозчика. Этот пакет ему продал саратовский бизнесмен Роман Пипия. Официальная сумма сделки составила 24 млн рублей.

Саратовские СМИ называли Пипию человеком, близким к экс-губернатору Дмитрию Аяцкову. Точная причина продажи не называлась, но "Коммерсант" писал, что после ухода в 2005 году Аяцкова Пипия покинул регион и частично вывел из него свои активы.

Через четыре года "Аэрофлот", которому государство передало контрольный пакет "Саравиа", продал свои акции. Долю купили два офшора из Белиза. Региональные СМИ писали, что бенефециаром этих офшоров был Евстафьев, и он этого не опровергал.

Летом 2015 года структуры Евстафьева купили долю "Саравиа", принадлежавшую офшорам. Эта операция была не выводом акций из офшорной юрисдикции, а полноценной сделкой купли-продажи, заявлял тогда глава совета директоров "Саравиа" Михаил Герасименко.

"Никто не знал, что делать с "Саравиа". А она катилась к банкротству стремительно", — говорил сам Евстафьев о покупке.

"Саравиа" — не единственный актив Евстафьева. В этот список также входит завод "Тольяттинский трансформатор", доли в банке "Агророс", нескольких саратовских СМИ. Он владеет заводом ЖБК, заводом керамических стройматериалов, типографией и тремя сельскохозяйственными компаниями.

Что известно о самом Евстафьеве

Евстафьев известен своими оппозиционными взглядами. Он критикует губернатора, спикера Госдумы Вячеслава Володина (уроженца Саратова) и президента Владимира Путина. К российской элите себя не причисляет: "Я считаю себя гражданином России. Этим все сказано", — говорил он в одном из интервью в 2013 году.

При этом с семьей Евстафьева связана широко известная деревня Акулинино в Московской области, где живут представители бизнес- и политической элиты России, близкие к Владимиру Путину бизнесмены и высокопоставленные силовики.

Ирине Евстафьевой, которую "Ведомости" в 2013 году называли женой Евстафьева, там принадлежит в этой деревне участок площадью 9,8 га, свидетельствуют данные Росреестра. Ее ближайшие соседи — президент ЦСКА Евгений Гинер и Галина Токарева, супруга предправления "Транснефти" Николая Токарева.

В соседях у нее и Андрей Бокарев, номер 52 в списке богатейших бизнесменов России по версии Forbes, акционер УГМК, "Трансмашхолдинга" и "Кузбассразрезугля".

О недвижимости в Акулинино Евстафьев говорил в интервью изданию "Общественное мнение". На вопрос корреспондента, в каких отношениях он находится с соседями по Акулинино (упоминались Якунин, Ротенберг, Чемезов, генералы ФСБ) он ответил: "Если я им позвоню, они поднимут трубку".

В прессе Евстафьева иногда называют "человеком Чубайса". В 90-е он действительно был его пресс-секретарем, когда тот работал в правительстве. Сам предприниматель в 2013 году рассказывал, что они с Чубайсом проделали "огромную работу" сначала в госкомимуществе, а потом — в реформировании электроэнергетики. Евстафьев говорил тогда, что их пути разошлись после того, как Чубайс занялся работой в "Роснано".

Также бизнесмену приписывают дружбу с куратором приватизации 90-х Альфредом Кохом. "Я не человек Чубайса, я не человек Коха. Я сам по себе и зовут меня Аркадий Евстафьев", — комментировал это сам Евстафьев.