Что известно о погибших и раненных в Сирии россиянах: новые данные

7 февраля возглавляемая США антитеррористическая коалиция нанесла удары по проправительственным формированиям в сирийской провинции Дейр-эз-Зор. Вскоре начали появляться сообщения о том, что среди многочисленных жертв удара есть россияне.

Оценки числа погибших и раненых сильно разнятся. По одной из версий СМИ, они работали на так называемую "частную военную корпорацию" (ЧВК) из России на стороне сил режима Башара Асада.

Россия официально не подтверждает факт гибели своих граждан и существование ЧВК.

Российский МИД 15 февраля все же признал, что в результате американского авиаудара действительно могли погибнуть пять россиян, при этом кадровых военнослужащих среди них не было.

Пресс-служба президента России отказывается комментировать инцидент. В российском минобороны заявили, что российских военных в районе удара не было.

Reuters: погибших и раненых могло быть до 300 человек

Вечером в четверг агентство Рейтер со ссылкой на три осведомленных источника сообщило, что на прошлой неделе в Сирии были убиты и ранены около 300 человек, предположительно работающих на связанную с Москвой ЧВК.

Российский военный врач сказал агентству, что число погибших составляло около 100, а раненых — около 200. Другой источник, который лично знает нескольких бойцов, сообщил, что число жертв превысило 80.

Как уточняет агентство, время их гибели совпало с боем 7 февраля в окрестностях Дейр-эз-Зора. Силы коалиции атаковали формирования проправительственны после того, как те якобы напали на штаб повстанцев, в котором находились военные советники коалиции.

Кроме того, агентство узнало, что раненые бойцы, эвакуированные из Сирии за последние несколько дней, были доставлены в четыре российских военных госпиталя.

Военный врач, работающий в одном из московских госпиталей и лечащий доставленных из Сирии раненых, сказал агентству, что по состоянию на субботу, 10 февраля, в медучреждении было более 50 таких пациентов, 30% из которых получили тяжелые ранения.

По словам говорившего на условиях анонимности медработника, с пятницы по понедельник в Москву прибыли как минимум три самолета с ранеными. По его информации, это были военно-транспортные самолеты со специально оборудованными двумя-тремя модулями для тяжело раненных и сидячими местами для легко раненных.

Атаман казачьего общества "Ховрино" Евгений Шабаев рассказал агентству, что в среду навещал знакомых, раненных в Сирии, в центральном военном госпитале минобороны в Химках.

Раненые якобы рассказали ему, что два подразделения российских частных военных специалистов, принимавших участие в бою под Дейр-эз-Зором, насчитывали 550 человек, из которых не пострадали только 200.

Сообщение агентства Рейтер не основано на источниках, которым можно было бы доверять, считает военный эксперт Виктор Мураховский.

"Военный врач — это кто? Военнослужащий России, принадлежащий к военно-медицинскому управлению министерства обороны Российской Федерации, или кто он?" — сказал он в комментарии Русской службе Би-би-си.

Бывший депутат госдумы и полковник в отставке Виктор Алкснис утром 16 февраля написал в своем "Фейсбуке", что по полученным им неофициальным данным в Сирии в результате столкновения 7 февраля погибли 334 человека.

"217 человек — 5-й штурмовой отряд [ЧВК], 10 человек — 2-й штурмовой отряд, 94 человека — штурмовой отряд "Весна", 13 человек — артдивизион, — написал бывший депутат. — Кроме того, большое количество раненых умерло и умирает от тяжелых ранений в госпиталях".

Имена погибших

Радиостанция "Эхо Москвы" вечером в четверг назвала имя еще одного погибшего в результате американского удара россиянина — им оказался 35-летний Олег Терещенко, житель станицы Крыловская Краснодарского края.

Гибель Терещенко в Сирии подтвердили радиостанции четверо его знакомых. По информации "Эха Москвы", тело Терещенко опознал один из бойцов, выживших в результате той атаки.

Дата похорон погибшего неизвестна. По словам его знакомой, сначала его должны опознать родственники, чего до сих пор не было сделано.

Еще один собеседник "Эха Москвы" рассказал, что тело Терещенко 15 февраля должны были "привезти домой для захоронения".

Ранее расследовательская группа Conflict Intelligence Team (CIT) обнародовала имена семерых россиян, которые могли погибнуть при авиаударе в Сирии. Факт гибели нескольких из них именно там журналистам подтвердили их родственники.

Это Алексей Ладыгин из Рязани, Станислав Матвеев и Игорь Косотуров из Асбеста Свердловской области, Руслан Гаврилов из поселка Кедровое Свердловской области, Владимир Логинов из Калининграда, Алексей Шихов из Нижнего Новгорода.

Помимо этого, есть информация о гибели Владимир Винограденко с позывным "Апостол". В Ростове-на Дону он состоял в общественной организации "Русь Триединая". Ее руководитель Сергей Моисеев опубликовал на своей странице в Facebook фотографию погибшего и соболезнования.

О гибели в Сирии Алексея Нижегородова (место жительства в России не известно) в своих аккаунтах в социальных сетях сообщают другие предполагаемые бойцы "ЧВК Вагнер".

Смерть еще одного россиянина — Кирилла Ананьева из Москвы — Русской службе Би-би-си подтвердил сопредседатель незарегистрированной партии "Другая Россия" Александр Аверин. Ананьев был членом "Другой России", а до этого состоял в Национал-большевистской партии, деятельность которой запрещена в России судом.

Как развивались события: версии

7 февраля американские СМИ, ссылаясь на неназванного чиновника, сообщили, что в результате ударов коалиции были убиты около 100 человек.

На следующий день в минобороны России заявили, что в результате инцидента были ранены 25 сирийских ополченцев (так в ведомстве называют воюющие на стороне Асада силы). Об убитых министерство не сообщало.

В российском ведомстве также представили свою версию событий, отличавшуюсь от американской. Согласно ей, атаке подверглись не бойцы "Сирийских демократических сил", поддерживаемых США, а сирийские ополченцы, которые проводили операцию против "спящей ячейки" "Исламского государства" в районе бывшего нефтеперерабатывающего завода "Эль-Исба".

О том, что в результате удара американцев были убиты российские наемники, сообщил американский телеканал Си-би-эс 9 февраля со ссылкой на источники в министерстве обороны США. По информации источников телеканала, это были бойцы российских частных военных компаний, которые участвуют в сирийском конфликте на стороне правительственных сил.

Затем группа независимых расследователей Conflict Intelligence Team (CIT) в своем телеграм-канале высказала предположение, что под авиаудар США в Сирии могли попасть российские военные из "ЧВК Вагнера", которая действует на месторождениях полезных ископаемых в долине Евфрата.

Об атаке на военных из "ЧВК Вагнера" также сообщил на своей странице в соцсети "ВКонтакте" бывший полевой командир самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Гиркин (Стрелков).

По информации газеты "Коммерсант", причиной инцидента стала попытка крупных предпринимателей, поддерживающих режим Асада, захватить нефтяные и газовые месторождения курдов — союзников США.

С этой целью в наступление двинулись проправительственные племенные формирования. Так называемые проправительственные отряды "охотников на ИГ" (ISIS Hunters), усиленные бойцами "ЧВК Вагнера", шли во втором эшелоне. Под удар попали и те, и другие, сказал изданию неназванный источник.

Источник "Московского комсомольца" в Сирии также сообщал, что сирийцы решили вместе с российскими наемниками захватить завод у курдов в зоне присутствия американцев: "Там было три роты частников и ополчение сирийцев. Первую линию курдов и американцев снесли довольно быстро, даже слишком легко. Потом прилетела авиация, беспилотники и вертушки, и четыре часа их молотили".

Издание приводило и другую версию. Якобы расстрелянная колонна контратаковала боевиков "Исламского государства", которые отступили в сторону нефтеперерабатывающего завода, где могла находиться секретная база США.

Чем занимается ЧВК?

"ЧВК Вагнера" — неформальная военная организация, предположительно принимавшая участие в боевых действиях в Донбассе на стороне сепаратистов и в Сирии — на стороне президента Асада. О структуре впервые рассказало издание "Фонтанка" осенью 2015 года.

Основателем компании называют Дмитрия Уткина (позывной Вагнер) — подполковника запаса, ранее служившего командиром 700-го отдельного отряда спецназа во 2-й бригаде специального назначения в Псковской области.

По версии "Фонтанки", за ЧВК может стоять предприниматель Евгений Пригожин. Предположительно связанная с ним компания "Евро Полис" якобы заключила соглашение с режимом Асада, по которому получает четверть выручки от продажи нефти на отвоеванной у ИГ территории.

Участие российских частных военных компаний в боевых действиях в Сирии в Москве отрицают. В России нет закона, регулирующего деятельность ЧВК, а наемничество, в соответствии с российским Уголовным кодексом, является преступлением.

В конце 2014 года проект закона "О частных военно-охранных компаниях", внесенный через думский комитет по обороне депутатами Горовцовым, Шеиным, Носовко, был отклонен Госдумой.

Однако 14 февраля глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов заявил о новом законопроекте о ЧВК, который, по его словам, был направлен на получение отзыва в правительство.