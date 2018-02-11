Что известно о крушении Ан-148 в Подмосковье

Пассажирский самолет Ан-148 "Саратовских авиалиний" вылетел из Москвы в город Орск в Оренбургской области. На борту находились 65 пассажиров и шесть членов экипажа. Через несколько минут после взлета самолет пропал с экранов радаров.

Обломки самолета нашли в Раменском районе Подмосковья. По предварительным данным, все люди, находившиеся на его борту, погибли. Список погибших публикует МЧС. Русская служба Би-би-си собрала всё, что на данный момент известно о катастрофе.

Сообщал ли пилот о неисправностях?

Ан-148 вылетел из аэропорта Домодедово в 14:21 по московскому времени. Спустя всего несколько минут экипаж перестал выходить на связь с диспетчером. "Саратов 703, ответь! В курсе, что с Саратов 703? Москва зовет и зовет", — эту фразу из радиопереговоров с самолетом Ан-148 публикует связанный с изданием Life телеграм-канал Mash.

До сих пор непонятно, сообщал ли пилот Ан-148 о неисправностях. "Газета.Ru" со ссылкой на анонимный источник утверждает, что пилот успел сообщить эти данные авиадиспетчерам и якобы должен был аварийно посадить самолет в Жуковском.

Однако пресс-служба аэропорта Жуковский сообщила Русской службе Би-би-си, что его диспетчеры таких запросов не получали. Телеграм-канал Mash со ссылкой на допрос диспетчера аэропорта Домодедово сообщает, что и тому пилот не сообщал о каких-либо неисправностях.

Тот же источник сообщил, что во время допроса авиадиспетчер Домодедово подтвердил: самолет взлетел в штатном режиме, пилот получил разрешение на подъем на 110-й эшелон, однако на 70-м эшелоне самолет вдруг начал снижение и перестал выходить на связь.

Снижался или набирал высоту?

Вскоре после крушения СМИ обратили внимание на странные данные полета Ан-148, которые зафиксировал сайт Flightradar.

Сначала самолет набрал высоту в 1800 метров и летел со скоростью 600 километров в час. Но потом Ан-148 вдруг сначала снизился до высоты 1500 метров, затем снова поднялся до 1800 метров, после чего, судя по всему, начал падать. На отметке в 900 метров он исчез с экранов радаров.

Было ли столкновение?

Источники Интерфакса вскоре сообщили, что Ан-148 якобы столкнулся с вертолетом "Почты России". Вообще "Почту России" не раз вспоминали в связи с сегодняшней катастрофой — не раз СМИ изначально выдвигали версии, что и сам самолет принадлежал "Почте России", но в компании это назвали ошибкой.

Екатерина Крудова, пресс-секретарь "Почты России", сказала Русской службе Би-би-си: "У нас нет вертолетов. Весь наш авиапарк — это два самолета". Позднее и МЧС официально заявило, что на месте происшествия обломков вертолета нет.

В "Почте России" также объяснили, почему на первые кадры с места катастрофы попали конверты с ее эмблемой. В компании объяснили, что, помимо пассажиров, самолет действительно перевозил 20 килограммов почтовой корреспонденции.

Что предпринимают власти?

Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшем смерть людей. На месте крушения работает следственная группа.

В свою очередь Ространснадзор проведет внеплановую проверку "Саратовских авиалиний" в связи с катастрофой. Пока никаких официальных версий о причинах крушения Ан-128 не появлялось. Однако некоторые СМИ со ссылкой на очевидцев говорят о проблемах с двигателем.

Генеральный директор Консультативно-аналитического агентства "Безопасность болетов" Сергей Мельниченко в разговоре с Би-би-си предостерег от озвучивания версий до расшифровки черных ящиков. По его опыту, при расследовании катастроф изначально основной версией становится "человеческий фактор".

По словам Мельниченко, еще 50 лет назад авиакатастрофы происходили чаще из-за отказа техники, но сейчас самолеты стали надежными.

"Вспоминается авиакатастрофа ATR-72 под Тюменью (2 апреля 2012 года), причиной которой стал отказ экипажа от противообледенительной обработки. В таких случаях происходит изменение аэродинамики самолета, падает подъемная сила и самолет перестает держать в воздухе", — пояснил он.

"Наверняка будут брать образцы топлива, но если самолет заправляли в "Домодедово", где заправлялись и многие другие самолеты — а все они добрались до места назначения — то скорее всего можно предположить, что причина не в топливе. Также будут учитываться метеорологические условия во время крушения самолета", — сказал эксперт.

Был ли взрыв?

Mash со ссылкой на неназванные источники пишет, что предварительная причина крушения Ан-148 — отказ и последующий взрыв одного из двигателей.

"Сперва что-то взорвалось под крылом, и оно загорелось. После этого была еще одна вспышка, и самолет резко упал вниз. Вспышку видели все. Все было так быстро", — рассказал Mash очевидец.

Кроме того, некоторые очевидцы утверждают, что самолет загорелся еще во время падения.

Что это за самолет?

Ан-148 — совместная разработка Украины и России. Изначально самолет выпускался на Харьковском государственном авиапредприятии, потом его начали выпускать и в России, но после конфликта на востоке Украины и аннексии Крыма производство самолетов в России завершили.

Разбившийся самолет был выпущен Воронежским авиастроительным объединением (ВАСО) в 2010 году. На заводе уточнили, что создадут собственную спецкомиссию для расследования катастрофы.

В России Ан-148 активно закупали государственные службы, включая министерство обороны. В 2014 году, после разрыва отношений с Украиной, производство свернули, поскольку большая часть деталей для самолета поставлялась из Украины.

"Московский комсомолец" со ссылкой на источники в Ространснадзоре сообщает, что техническое состояние самолета могло вызывать вопросы — якобы масло в редукторах заменялось нерегулярно. Подтверждения этой информации нет.

Как обслуживался самолет?

Ан-148 с регистрационным номером RA-61704 находится в лизинге у авиакомпании "Саратовские авиалинии", которая в основном летает по России и выполняет только один международный рейс — в Ереван. Авиапарк состоит из самолетов Ан-148, Як-42 и Embraer E-195. До сих пор у авиакомпании не было авиакатастроф.

По данным Росавиации, "Саратовские авиалинии" занимают 19-е место по пассажирообороту в России. В 2017 году авиакомпания перевезла почти 800 тысяч пассажиров, а также более тысячи тонн грузов и почты.

Сам разбившийся самолет принадлежит "Ильюшин финанс". Компания "Саратовская авиалиния" взяла его в лизинг в 2017 году. По данным журнала "Взлет", всего авиакомпания получила пять машин, которые до этого с 2010 до 2015 года активно использовала авиакомпания "Россия".

Олег Смирнов, председатель Комиссии по гражданской авиации Общественного совета Ространснадзора, отмечает, что Ан-148 "считается пригодным к полетам, прошел сертификацию", а все "детские болезни", которые были у самолета, давно устранены.

"Надо дождаться расшифровки черных ящиков и выводов государственной комиссии. Пока какие-либо выводы делать рано", — сказал Смирнов Русской службе Би-би-си.

Что это за компания и кто ее акционеры?

Олег Смирнов считает, что "Саратовские авиалинии" — в некотором роде уникальный авиаперевозчик.

"Только эта авиакомпания использует две модели самолета отечественного производства: Як-42 и Ан-148. Также у этой авиакомпании много рейсов между российскими городами: Благовещенском и Хабаровском, например, то есть они прикрывают недостающий сегмент внутренних авиаперевозок", — говорит эксперт.

Крупнейший акционер Саратовских авиалиний — компания "Союз Инвест". Ее акционером является Аркадий Евстафьев. Он же владеет долей в "Энергетический союз" (второй по величине акционер авиаперевозчика).

Евстафьев родился в Саратове. В середине 1980-х он был оперативным работником управления КГБ по Саратовской области, а затем перешел на работу в МИД. В начале 90-х он начал работать в аппарате правительства и стал советником и пресс-секретарем Анатолия Чубайса, когда тот занимал должность первого вице-премьера.

Ефставьев стал широко известен после громкого дела "о коробке из-под ксерокса". Он был членом предвыборного штаба Бориса Ельцина, который возглавлял Чубайс. В июне 1996 года на выходе из Белого дома он вместе с Сергеем Лисовским был задержан с коробкой с надписью Xerox, в которой находилось 500 тысяч долларов наличными, писал "Коммерсант".

Одним из инициатором задержания был глава службы безопасности президента Александр Коржаков. После этого задержания и последующих за ним событий в окружении Ельцина произошли перемены. В частности, Коржаков был уволен.

В 2002-2005 годах Евстафьев был генеральным директором "Мосэнерго". С его назначением на этот пост связан скандал. Его предшественник — Александр Ремезов — отказывался покидать свой пост несмотря на решение совета директоров. Основной акционер "Мосэнерго" — РАО "ЕЭС" — настаивал на отставке Ремезова. РАО возглавлял Чубайс.

В результате Ремезов подписал акт о передаче полномочий только после того, как Евстафьев прибыл в офис компании на Раушской набережной в центре Москвы с судебными приставами, службой физзащиты и "с многочисленной свитой из представителей РАО, высоких чинов МВД, ФСБ и других силовых структур", описывал события "Коммерсант".

История его собственного увольнения была не менее громкой. В 2005 году произошла крупная авария в энергосистеме, обесточившей на несколько часов Москву, Подмосковье, а также ряд соседних регионов. "Я обращаю внимание на цинизм и очевидную профессиональную непригодность руководства "Мосэнерго", — прокомметировал эту ситуацию президент России Владимир Путин. После чего Евстафьев ушел.