15.08.2018, 15:20

Что известно о 29-летнем мужчине, наехавшем на прохожих у британского парламента

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bbcrussian.com
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London
LondonFoto: Henry Nicholls, REUTERS

Мужчину, которого полиция задержала в связи с наездом на прохожих и велосипедистов у здания парламента в центре Лондона, зовут Салих Хатер. Об этом Би-би-си сообщили источники в правительстве.

По данным источников, подозреваемому 29 лет, он гражданин Британии, иммигрировавший в свое время в Соединенное Королевство из Судана.

Полиция в рамках расследования инцидента проводит обыски по нескольким адресам в Бирмингеме, где предположительно жил подозреваемый, а также в Ноттингеме. Из квартиры в Бирмингеме, располагающейся над кафе на Стратфорд-роуд, в ходе обыска были изъяты найденные предметы, но о каких именно вещах идет речь, не уточняется.

По данным полиции, мужчина выехал из Бирмингема в Лондон вечером в понедельник, 13 августа. В столице он был уже после полуночи. В течение пяти часов он находился в районе Тоттенхэм-Корт-Роуд в западной части центра Лондона. Затем он отправился в Вестминстер, где до инцидента находился в течение полутора часов. Около восьми утра он врезался в ограду у здания парламента.

Салих Хатер подозревается в преступлении террористического характера.

Двое пострадавших в результате инцидента были госпитализированы и позже выписаны из больницы. Еще одному человеку, получившему легкие травмы, была оказана медицинская помощь прямо на месте происшествия.

По предварительной информации, подозреваемый ранее не попадал в поле зрения контртеррористического подразделения полиции и службы безопасности Британии MI5. По данным Скотланд-Ярда, задержанный отказывается сотрудничать с полицией.

Что произошло?

Мужчина, управлявший серебристым автомобилем Ford Fiesta, наехал на прохожих и велосипедистов в час пик (около 7:40 утра по местному времени) в центре Лондона. Он был задержан полицией вскоре после инцидента и сейчас остается под стражей.

После наезда автомобиля на прохожих и велосипедистов Парламент-сквер рядом с Вестминстерским дворцом была оцеплена: на площади были установлены металлические и бетонные заграждения. К месту происшествия было стянуто большое количество полицейских. Также на Парламент-сквер прибыли машины скорой помощи и пожарные автомобили.

В момент наезда на прохожих в автомобиле кроме водителя никого не было. Также, по данным полиции, в машине не было никакого оружия.

Некоторые из очевидцев происшествия уверены, что водитель автомобиля действовал осознанно и преднамеренно наехал на пешеходов и велосипедистов.

Этой же версии придерживаются и правоохранительные органы. Полиция рассматривает произошедшее как попытку террористического нападения. О том, что это с большой долей вероятности было террористическое нападение, говорит способ нападения и место, отмечают в Скотланд-Ярде.

Как подчеркивают в полиции, сейчас правоохранительным органам важно выяснить все обстоятельства происшествия и понять, какова была мотивация подозреваемого.

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