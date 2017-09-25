Что изменилось в Германии после выборов в бундестаг

В новом бундестаге партиям придется потесниться. Это, судя по всему, приведет к появлению новой коалиции на федеральном уровне. Об этом и других итогах выборов 24 сентября в Германии пишет Deutsche Welle.

24 сентября в Германии прошли парламентские выборы. Крупной сенсации не произошло: христианские демократы во главе с действующим канцлером Ангелой Меркель выиграли борьбу за места в бундестаге. По предварительным официальным результатам, блок правоцентристских партий "Христианско-демократический союз"/"Христианско-социальный союз" (ХДС/ХСС) набрал 33 процента голосов.

Левоцентристская Социал-демократическая партия (СДПГ) во главе с Мартином Шульцем пришла второй, набрав 20,5 процента. Третий результат — у правых популистов из "Альтернативы для Германии" (АдГ): 12,6 процента голосов. DW сделала пять основных выводов из результатов этих и других партий на нынешних выборах.

Власть остается в руках у Меркель

Уже ясно, что в 2017 году консерваторы из блока ХДС/ХСС получили один из худших результатов в своей истории. Это, конечно, удар по обеим партиям, но "Христианско-социальный союз" пострадал сильнее. Потери партии, за которую можно проголосовать только в Баварии, превысили 10 процентных пунктов по сравнению с прошлыми выборами. 38,5 процента — худший результат ХСС с 1949 года. Именно в этой земле социологи серьезно ошиблись в прогнозах: ожидалось, что баварские консерваторы наберут 47 процентов голосов.

Тем не менее, стратегические цели, как сказала Меркель, достигнуты: рычаги власти остались в руках ее партии и возглавляемого ею блока. "Нам поручено создать правительственную коалицию, а создать коалицию против нас не удастся", — попыталась сразу после объявления первых результатов голосования успокоить разочарованных сторонников Меркель. Теперь ей предстоят сложные переговоры по формированию правительственной коалиции.

Правые популисты в бундестаге

Чтобы понять, куда ушли те избиратели, которые раньше голосовали за Меркель, достаточно посмотреть на итог "Альтернативы для Германии". Правые популисты потеснили партию Меркель с правого фланга: по данным опросов, именно избиратели ХДС/ХСС чаще всего переходили в стан АдГ.

Созданная в 2013 году партия со второй попытки уверенно вошла в бундестаг, набрав 12,6 процента голосов. На востоке Германии, в бывшей ГДР, АдГ стала второй политической силой после партии Меркель. Результат АдГ — свидетельство усиления правых настроений в обществе.

АдГ создаст третью по величине фракцию в бундестаге. Но в правительстве правые популисты, обратившие на себя внимание резкой антииммигрантской риторикой, участвовать не будет: христианские демократы и другие партии отказываются сотрудничать с АдГ. "Альтернативе", вероятно, не достанется и роль лидера оппозиции, потому что об уходе в оппозицию объявили социал-демократы. СДПГ, как вторая по числу мандатов фракция, получит полагающиеся лидеру оппозиции привилегии, включая руководство в большинстве комитетов бундестага.

Возвращение либералов

Молодой лидер Свободной демократической партии (СвДП) Кристиан Линднер сумел вывести своих сторонников из кризиса, добившись результата в 10,7 процента голосов. На выборах в 2013 году либералы не смогли преодолеть пятипроцентный барьер, хотя еще в 2009 году праздновали феноменальный успех (свыше 14 процентов голосов). Тогда партия стала младшим партнером ХДС/ХСС по правящей в Германии коалиции.

СвДП считается естественным союзником консерваторов. Такой коалиционный союз, судя по данным опросов, одобрили бы избиратели. Но эти партии не набирают необходимого большинства в бундестаге для формирования правительства.

Небольшим сюрпризом этих выборов стало то, что вопреки пессимистическим прогнозам, улучшить свои результаты смогла партия "Союз-90"/"зеленые". У них 8,9 процента голосов, что делает "зеленых" потенциальными партнерами для формирования правящей коалиции. Также укрепили свои позиции "левые" из Левой партии: 9,2 процента. Даже теоретически для коалиции левых сил в Германии не хватает голосов, так что "левые" снова уйдут в оппозицию.

Избиратели не хотят "большую коалицию"

Много голосов потеряли не только победители выборов — христианские демократы, но и социал-демократы. Они показали исторически низкий результат — 20,5 процента голосов. В итоге, крупнейшие партии Германии, которые правили последние четыре года в составе "большой коалиции", потеряли суммарно около 14 процентных пунктов.

Если социал-демократы не отступят от своих слов, то единственным реалистичным сценарием сегодня является коалиционное правительство из ХДС/ХСС, либералов и "зеленых". В истории Германии такой коалиции — она из-за сочетания цветов партий называется "Ямайкой" — на федеральном уровне еще не было. Судя по всему, потенциальным партнерам будет сложно договориться из-за существенных разногласий в их партийных программах.

Переговоры о формировании правительства затянутся

Не исключено, что создание новой коалиции затянется еще и по иной причине, нежели трудности в поиске компромиссов при составлении коалиционного договора. Дело в том, что 15 октября парламентские выборы пройдут в земле Нижняя Саксония. Наблюдатели предполагают, что партии, которые могут войти в правящую коалицию, дождутся итогов этого голосования в надежде улучшить свои переговорные позиции.