02.09.2018, 09:20

Что говорят в Киеве о гибели лидера ДНР Захарченко

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bbcrussian.com
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Aleksandr Zahhartšenko
Aleksandr ZahhartšenkoFoto: Sergei Averin, RIA Novosti

В пятницу вечером в центре Донецка в результате взрыва погиб глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Александр Захарченко.


Власти ДНР и России немедленно обвинили в организации убийства украинские спецслужбы. Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что убийство Захарченко "обнуляет Минские соглашения".

В Киеве отвергают обвинения в причастности к гибели Захарченко и считают, что она не особо повлияет на процесс мирного урегулирования на востоке Украины.

Взаимные обвинения


Новость о взрыве, в результате которого погиб глава ДНР, стала поводом для десятков, если не сотен саркастических постов украинских пользователей соцсетей — в том числе, например, депутатов парламента.

Предметных комментариев по этому поводу было значительно меньше.

"Я не буду комментировать террористов", — ответила на вопрос Би-би-си о том, как повлияет гибель Захарченко на ход переговоров о мирном урегулировании в Донбассе, Ирина Геращенко, член украинской переговорной группы, вице-спикер Верховной рады.

Однако после того как официальная Москва прямо обвинила в организации убийства Захарченко киевскую власть, государственные органы отреагировали на эти заявления.

"Это результат межличностных разборок между главарями террористов", — заявила Украинской службе Би-би-си пресс-секретарь Службы безопасности Украины Елена Гитлянская.

"У нас есть все основания считать, что смерть Захарченко была результатом либо внутренних уголовных конфликтов в среде высших российских руководителей боевиков, либо является спланированной акцией спецслужб России", — заявил позже руководитель аппарата главы украинской спецслужбы Игорь Гуськов.

На заявление российского МИДа о причастности Киева к гибели Захарченко отреагировали и в украинском внешнеполитическом ведомстве.

"Мегамолниеносная реакция МИД РФ на убийство Захарченко свидетельствует как минимум о попытках РФ прикрыть марионеток, которых она поддерживает и финансирует", — написала в "Твиттере" спикер МИД Украины Марьяна Беца.

Минские переговоры


Ранее представители украинской власти неоднократно выражали свое пренебрежительное отношение к главам самопровозглашенных республик, называя их марионетками Кремля. По этой же причине Киев не соглашается на предложения Владимира Путина вести переговоры о мирном урегулировании в Донбассе с руководителями ДНР и ЛНР.

Поэтому киевские комментаторы убеждены, что гибель Захарченко сама по себе вряд ли как-то повлияет на ход минских переговоров.

"Ситуация там (в ходе минских переговоров) полностью определяется россиянами. Они инструктируют представителей донецкой и луганской группы, пишут им тексты, рассказывают, что надо говорить, какой должна быть тактика поведения", — рассказал Би-би-си украинский политик Роман Бессмертный, который до 2016 года входил в состав переговорной группы по урегулированию конфликта в Донбассе.

"Что-то в этом процессе может измениться только под влиянием Кремля. Как они скажут, так и будет", — говорит он.

Как в таком случае нужно трактовать заявления из Москвы о возможном срыве минского процесса?

"Это пропагандистская атака в стиле Трампа. Украину обвиняют в нарушении минских соглашений, терроризме для того, чтобы Запад заставил украинскую власть выполнять эти соглашения в том виде, в котором этого желает Россия", — сказал Би-би-си киевский политолог Владимир Фесенко.

"Но, думаю, этого не произойдет, и переговорный процесс будет продолжаться", — резюмировал он.

Будет ли обострение?


Киевские наблюдатели отмечают, что в заявлениях представителей самопровозглашенных республик после гибели Захарченко фигурирует мотив мести за смерть главы ДНР.

В этой связи в Киеве допускают возможность обострения ситуации на линии фронта.

Командование украинских сил в Донбассе в пятницу вечером заявило, что воинские части на линии соприкосновения находятся в состоянии постоянной боевой готовности, а в Государственной пограничной службе сообщили об усилении нарядов, задействованных вблизи линии фронта.

Тем не менее, политолог Владимир Фесенко не верит в возможность масштабного обострения ситуации на востоке Украины.

"Для масштабного обострения нужны силы, ресурсы. Своих ресурсов у ДНР для этого нет, а масштабное перебрасывание таких ресурсов из России будет заметным, и это рискованно для Москвы", — говорит он.

"К тому же, после подобных инцидентов с другими одиозными фигурами ДНР тоже звучали заявления о мести. Захарченко обещал до Киева дойти, и что? Каждый раз никаких существенных обострений на фронте не происходило", — вспоминает Фесенко.

Впрочем, эксперт считает вполне вероятными "локальные вспышки" на линии фронта, инициированные подразделениями, которые были подконтрольны лично Захарченко.

А Роман Бессмертный говорит, что ответом сепаратистов на гибель главы ДНР может стать организация диверсий в украинских городах, расположенных достаточно далеко от линии фронта.

"Возможно, в отдельных городах нужно усиливать дежурство полицейских патрулей, приводить в боевую готовность части Нацгвардии, усиливать охрану важных объектов", — считает он.

Что дальше?


В Киеве затрудняются спрогнозировать, как гибель Захарченко повлияет на внутреннюю ситуацию в самопровозглашенной республике.

Киевские эксперты отмечают, что в обоих непризнанных образованиях — хоть и в силу разных обстоятельств — из власти ушли люди, принимавшие непосредственное участие в создании этих "республик" и в активных боевых действиях в Донбассе.

В ноябре прошлого года глава самопровозглашенной ЛНР Игорь Плотницкий подал в отставку по состоянию здоровья. В то же время СМИ сообщали о том, что Плотницкий был вынужден покинуть должность в результате вооруженного переворота. Новым и.о. главы ЛНР стал Леонид Пасечник, ранее возглавлявший министерство госбезопасности ЛНР и работавший в структурах Службы безопасности Украины.

Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Украины Георгий Тука в эфире канала "112 Украина" допустил, что приход к власти в "республиках" людей, чьи руки "не замараны кровью", может свидетельствовать о стремлении активизировать усилия по реинтеграции этих территорий в состав Украины на российских условиях.

"Мирные инициативы (исходящие от этих новых лидеров) будет легче продавать", — заявил он.

"Плотницкого нет, про Пасечника ничего не говорят и даже неизвестно, есть ли относительно него уголовное дело за участие в террористической организации. Сейчас поменяют Захарченко на другую особу, которая не будет замешана в террористической организации, в проведении боевых операций, в убийстве наших патриотов, и Россия скажет: вот видите, есть […] два губернатора Донецкой и Луганской областей, давайте проводить […] местные выборы", — соглашается с такой позицией генерал Службы безопасности Украины в отставке Василий Вовк.

В свою очередь, Роман Бессмертный не исключает, что гибель Захарченко может иметь серьезные последствия для обеих самопровозглашенных республик и может даже привести к их объединению.

А пока в Киеве заявляют о массовых задержаниях граждан и блокировке работы пропускных пунктов на линии соприкосновения в Донбассе — согласно сообщению пограничной службы, движение людей и транспортных средств из ДНР на подконтрольную Киеву территорию полностью приостановлено.

"Мы ожидаем от мониторинговой миссии ОБСЕ […] более подробной информации, что же происходит в Донецке", — написала в "Фейсбуке" вице-спикер украинского парламента Ирина Геращенко.

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