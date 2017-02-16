Что будет с "Евровидением" в Киеве после ухода части организаторов?

На Украине разрастается скандал, связанный с выходом из проекта по подготовке конкурса 21 менеджера проекта. Свой уход члены команды связывают с назначением "нового фактического руководителя конкурса", с которым они работать не могут, пишет Русская служба Би-би-си.

Коллективное письмо вышедших из проекта участников было опубликовано в понедельник. Его подписали исполнительные продюсеры и представители девяти департаментов Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ).

"У нас забрали наши полномочия, назначив нового фактического руководителя конкурса на Украине, которого наделили полным контролем всех аспектов "Евровидения" на Украине", — говорится в заявлении.

"Это назначение и действия, которые его сопровождали, остановили на два месяца работу над проектом, работа нашей команды была полностью заблокирована", — добавили авторы обращения.

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В нем указано, что кроме презентации результатов работы команды за сентябрь-декабрь 2016 года новое руководство конкурса не оказывало "никакого реального действия для реализации проекта в нужные сроки". Поэтому команда "не видит больше возможности продолжать работу над конкурсом".

"Нам удалось собрать невероятную команду. Мы прописали сотни документов, отобрали локации, поработали на славу. С декабря месяца были готовы запускать тендеры по всем ключевым направлениям …" — написал в "Фейсбуке" один из менеджеров проекта Денис Блощинский.

Анализ Марка Сэвиджа, музыкального обозревателя Би-би-си:

"Организовать "Евровидение" — невероятно сложная задача. В 2010 норвежская вещательная компания NRK решила отказаться от трансляции Кубка мира по футболу, потому что не могла позволить себе платить и за права на показ матчей, и за организацию конкурса.

На Украине это оказалось еще сложнее. Решение о том, в каком городе пройдет конкурс, откладывалось три раза. Были даже слухи, что конкурс могут перенести в Россию.

Теперь, за три месяца до конкурса, ушла основная часть организовывавшей его команды. Они конфликтуют с новым начальством, а также говорят о проблемах с субподрядчиками. В худшем случае это организации, которые занимаются созданием сцены.

Конкурс состоится — у Европейского вещательного союза, организующего его с 1956 года, достаточно влияния и средств, чтобы это обеспечить. Интересно, насколько близко к провалу все будет на этот раз."

"Новое руководство" — это команда назначенного в конце декабря одним из координаторов проекта Павла Грицака. По мнению старой команды, Грицак после прихода в комитет начал параллельно проводить работу по подготовке к конкурсу, а их работу — блокировал.

Камнем преткновения стали деньги. По мнению старой команды, решение увеличить бюджет конкурса с 22 до 29 млн евро, недавно принятое под влиянием Грицака, лишит Национальную вещательную компанию Украины (НОТУ) миллионов прибыли.

Ссора организаторов, по всей видимости, вызывает беспокойство Европейского вещательного союза (ЕВС), обладателя прав на бренд "Евровидение".

"Мы вновь довели до Национальной общественной телерадиокомпании Украины важность своевременного и эффективного исполнения согласованных планов по подготовке конкурса", — заявили в ЕВС, отказавшись комментировать кадровые перестановки внутри комитета.

В руководстве НОТУ заявили, что "нет времени выяснять отношения". Сам Павел Грицак заявил, что был приглашен на работу в декабре как антикризисный менеджер.

"Возможно, были какие-то жесткие шаги или интенсивная работа, но учитывая то, сколько времени у нас остается до старта "Евровидения", мы должны каждый день принимать определенные решения", — цитирует его УНИАН.

Финал конкурса "Евровидение-2017" состоится 13 мая в Киеве.

В понедельник объявили о начале продажи билетов. Всего организаторы хотят продать примерно 70 тыс. билетов на шесть репетиций, два полуфинала и финал "Евровидения".