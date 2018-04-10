10.04.2018, 21:55

Что будет делать Украина с задержанным крымским судном "Норд" и его экипажем

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Deutsche Welle
EST
Läänemeri
Фото иллюстративноеFoto: Siim Lõvi

Задержанное в Азовском море рыболовное судно "Норд" под российским флагом вызвало очередной скандал между Украиной и Россией. Как утверждает Киев, российские дипломаты уже дважды пытались вывезти экипаж в Россию.

Рыболовное судно "Норд" под российским флагом находилось в Азовском море в нескольких десятках километров от украинского побережья, когда его задержали сотрудники Госпогранслужбы Украины. Как выяснили украинские пограничники, судно зарегистрировано в Крыму, а весь экипаж в составе десяти человек имел российские паспорта.

В чем обвиняют капитана и экипаж

По данным украинской стороны, члены экипажа нарушили сразу несколько законов. Во-первых, в Киеве настаивают, что судно является украинским. По словам постоянного представителя президента Украины в Крыму Бориса Бабина, в 2014 году "Норд" незаконно захватили в Керчи россияне. А судовладелец нарушил нормы международного морского права, изменив украинский флаг на российский. "Это то же самое, если бы, например, вы выехали на трассу на машине с чужими номерами", — поясняет Борис Бабин.

Кроме того, в Киеве указывают на незаконный выход корабля из закрытого Украиной порта Керчь. С июня 2014 правительство Украины официально приостановило работу всех портов аннексированного Россией Крыма, гавани полуострова закрыты для международного судоходства. По словам Бориса Бабина, "Норд" нанес ущерб Украине, поскольку при выходе или заходе в порт, судно должно уплатить положенные сборы государству Украина.

И наконец, в Украине действия экипажа судна "Норд" расценивают как браконьерство. В Киеве объясняют, что фактически это судно осуществляло ловлю рыбы в Азовском море по квоте Российской Федерации, на что не имело права. Дело в том, что корабли под флагом России могут ловить рыбу в Азовском море только в соответствии с протоколом распределения квот. Этот протокол утверждается ежегодно двусторонней комиссией, собирающейся раз в год и даже сейчас, несмотря на аннексию Россией Крыма и боевые действия в Донбассе.

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Россия о действиях Украины: "сомалийские пираты"

Именно на эту договоренность и ссылается российская сторона, оправдывая действия экипажа судна и обвиняя украинскую сторону в нарушении международных договоров. В министерстве иностранных дел России заявили, что экипаж корабля имел все необходимые документы для рыбного промысла в акватории Азовского моря.

На это в Украине отвечают, что по этим договоренностям и квотам, рыбу имеют право ловить настоящие российские суда, с реальных российских территорий, а не украинские корабли с аннексированного Россией Крыма.

Пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова сравнила украинских пограничников с сомалийскими пиратами. В Москве требуют освободить членов экипажа и вернуть "Норд" владельцу. А командование ЧФ РФ в российских СМИ грозит возможностью постоянного присутствия сил ЧФ в Азовском море. Объясняют они это "опасностью захвата российских судов и угрозой "государственного пиратства".

Что будет с судном "Норд" и его экипажем?

30 марта Херсонский городской суд арестовал судно "Норд". Оно сейчас стоит в Бердянске. На членов команды были составлены административные протоколы на сумму от трех до трех с половиной тысяч гривен. А капитану Владимиру Горбенко инкриминируют "нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда с нее с целью причинения вреда интересам государства".

6 апреля украинский суд взял его под стражу до 31 мая с правом внесения залога в размере 35 240 гривен (примерно 1000 евро). Ему грозит до пяти лет лишения свободы. Позже адвокат Владимира Горбенко заявил, что за капитана внесли залог, но из-за пасхальных праздников в Украине, он сможет выйти из-под стражи только 10 апреля.

10 апреля все члены экипажа задержанного корабля должны явиться на допрос в Службу безопасности Украины как свидетели по уголовному делу против их капитана. По данным Госпогранслужбы, членов экипажа, которые сейчас находятся в одном из отелей Мариуполя, дважды пытались тайно вывезти в Россию — через административную границу "Чонгар" и через автомобильный пункт пропуска "Гоптовка" в Харьковской области.

По данным пограничников, вывезти команду за пределы Украины пытались представители генерального консульства России, прикрываясь своим иммунитетом. Во время пограничного контроля лица, ехавшие в двух автомобилях с дипломатическими номерами России как пассажиры, вместо паспортных документов предъявили свидетельства на возвращение в Россию. Но пограничники выявили, что владельцами документов являются члены команды судна "Норд" и что эти лица — граждане Украины. Из-за этого экипаж не выпустили и вернули обратно в Украину.

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