ЧП в строящемся тоннеле в Новой Москве, есть данные о жертвах

При строительстве тоннеля на Калужском шоссе в Новой Москве произошло обрушение опалубки, сообщили "Интерфаксу" в четверг в пресс-службе Мосгосстройнадзора. По предварительным данным источника "Интерфакса", один человек погиб, под завалами есть люди. При этом официально сообщается о возможных пострадавших.

"В строящемся тоннеле произошло обрушение опалубки. На место выехал инспектор Мосгосстройнадзора для выяснения деталей и причин произошедшего. По предварительной информации, есть пострадавшие", — рассказал сотрудник пресс-службы Мосгосстройнадзора.

ЧП произошло на 23-м километре Калужского шоссе. Обрушились конструкции с жидким бетоном, уточняет РИА "Новости". Ширина объекта составляет 12 метров, высота — семь. Площадь обрушения — 40 квадратных метров. На месте работают оперативные службы города.

Позже источник в экстренных службах сообщил со ссылкой на руководителей стройки, что не найден еще один человек. "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службе столичного департамента здравоохранения сообщает, что три человека госпитализированы. Их извлекли из тоннеля и госпитализировали с травмами различной степени тяжести, уточняет ТАСС. По данным РИА "Новости", под завалами могут находиться еще два человека.

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По данным очевидца, под завалами могли погибнуть несколько человек, передает телеканал 360'. "Обвалился тоннель, который строят, разворотный. [На месте] много машин, вертолет. Говорят, уже несколько человек погибли. Была информацию по поводу одного, а сейчас уже про нескольких [говорят]", — рассказал телеканалу очевидец, представившийся Андреем.

Огромная пробка образовалась на МКАД и Калужском шоссе в результате инцидента, передает ТАСС. На Калужском шоссе движение перекрыто в обоих направлениях. На МКАД пробка начинается от 22-го км МКАД и заканчивается в районе 41-го км при съезде на Калужское шоссе.