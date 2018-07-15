ЧП в Латвии: во время субботней грозы в двух совершивших ошибку женщин попала молния

14 июля в больницу Латгалии были доставлены две женщины, в которых во время грозы попала молния. Обе пострадавшие госпитализированы с различными травмами и ожогами, сообщает rus.delfi.lv.

По данным Службы неотложной медицинской помощи, во время ливня с грозой женщины укрылись под железной крышей, в которую и попала молния. В результате ЧП у 67-летней пострадавшей констатирована травма головы, а также ожоги на руках и животе.

У 61-летней женщины ожоги на ногах и животе, также пострадавшая пожаловалась на онемение и проблемы с дыханием.