Член комиссии ООН заявила о наличии доказательств военных преступлений Асада

Член комиссии ООН по расследованию преступлений в Сирии Карла дель Понте заявила, что они получили достаточно доказательств того, чтобы обвинить президента Сирии Башара Асада в военных преступлениях. Об этом она сказала в интервью швейцарскому изданию Le Matin Dimanche.

”Да, я убеждена, что это так. Вот почему меня так расстраивает эта ситуация. Была проделана подготовительная работа. Несмотря на это, нет ни прокурора, ни суда”, — ответила она на вопрос о наличии доказательств преступлении Асада, передает Reuters.

По ее словам, это происходит из-за того, что Россия наложила вето в Совбезе ООН на создание международного трибунала по преступлениям в Сирии.

Власти Сирии во главе с Асадом отрицают любые сообщения комиссии ООН о военных преступлениях.

Дель Понте характеризует ситуацию, как ”трагедию”, потому что ”без справедливости в Сирии, там не будет мира, а, в дальнейшем, и будущего”.

”Я никогда не видела такого жестокого конфликта… Дети являются главными жертвами этого конфликта”, — подчеркнула она.

Сотрудник ООН также подтвердила, что действительно покинет комиссию. По ее словам, отставка произойдет 18 сентября, в день следующего заседания комиссии.

Дель Понте — бывший прокурор Международного трибунала ООН по бывшей Югославии. Она является членом комиссии ООН по расследованию преступлений в Сирии с сентября 2012 года.