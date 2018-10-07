07.10.2018, 12:25

Число жертв землетрясения в Индонезии превысило 1,7 тысяч человек


Gazeta.ru
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PaluFoto: Tatan Syuflana, AP

В результате землетрясения и цунами на индонезийском острове Сулавеси, по последним данным, погибли 1763 человека. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на индонезийское государственное агентство по борьбе со стихийными бедствиями.

Также, по данным агентства, более 5 тыс. человек в данный момент считаются пропавшими без вести.

Ранее сообщалось, что в результате стихийного бедствия в Индонезии погибли 1648 человек. Еще более 150 тыс. человек, по состоянию на 6 октября, остаются под завалами.

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