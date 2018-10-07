Число жертв землетрясения в Индонезии превысило 1,7 тысяч человек

Также, по данным агентства, более 5 тыс. человек в данный момент считаются пропавшими без вести.

Ранее сообщалось, что в результате стихийного бедствия в Индонезии погибли 1648 человек. Еще более 150 тыс. человек, по состоянию на 6 октября, остаются под завалами.