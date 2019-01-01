Число жертв взрыва в Магнитогорске возросло до восьми человек

Спасатели во вторник, 1 января, обнаружили под завалами тело восьмого погибшего в результате взрыва в десятиэтажном жилом доме в Магнитогорске. "Судьба 36 граждан, которые в момент обрушения могли находиться в квартирах, неизвестна", — говорится в сообщении МЧС России по Челябинской области.

Поисковая операция и разбор завалов приостановлены

На месте взрыва приостановлен разбор завалов, заявил глава МЧС Евгений Зиничев. Причиной является возникшая "реальная угроза обрушения части здания", добавил министр. "Стена 7-го подъезда теряет устойчивость, продолжать работу в таких условиях не представляется возможным", — объяснил он.

Специалисты Минстроя предложили демонтировать верхние этажи дома. Срезание нависающих конструкций может занять почти сутки, сообщили в пресс-службе МЧС. Разбор завалов и поисковая операция продолжатся лишь после устранения угрозы обрушения, подчеркнули в ведомстве.

Под завалами в Магнитогорске нашли живого младенца

Спустя более чем сутки после происшествия спасатели нашли под завалами живого младенца. По предварительной информации, ему 11 месяцев. "Спасатели услышали плач. Ребенка спасло то, что он был в кроватке и тепло укутан", — сообщили в пресс-службе губернатора. Малыша передали медикам, отметили в пресс-службе МЧС.

Спасатели извлекли тело восьмого погибшего при взрыве подъезда в жилом доме в Магнитогорске. Разбор завалов приостановлен из-за угрозы обрушения здания. 2 января объявлено в Челябинской области днем.