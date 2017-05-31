Число жертв взрыва в Кабуле превысило 80 человек

Мощный взрыв прогремел в дипломатическом квартале Кабула. В результате погибли более 80 человек, как минимум 350 получили ранения.

Начиненный взрывчаткой автомобиль находился возле немецкого посольства на площади Занбак. Большинство жертв взрыва — мирные жители.

Взрыв в утренний час пик был такой мощности, что повредил дома на расстоянии нескольких сотен метров.

Экстремистская группировка "Исламское государство", запрещенная в России и других странах, взяла на себя ответственность за нападение.

В результате взрыва погиб водитель Афганской службы Би-би-си.

Когда и где произошло нападение?

Бомба сработала в 08:25 по местному времени (06:55 по Москве) во время часа пик в дипломатическом квартале.

На опубликованных снимках видны десятки сожженных машин. Более 50 автомобилей были разрушены.

Представитель кабульской полиции сказал Рейтер, что взрыв произошел возле немецкого посольства, однако добавил, что "сложно установить, что было целью [нападения]".

В районе есть и другие значимые учреждения, в том числе президентский дворец и несколько посольств.

По некоторым данным, бомба была заложена в грузовом автомобиле.

Корреспондент Би-би-си в Кабуле отмечает, что непонятно, как автомобиль, начиненный таким количеством взрывчатки, смог проникнуть в охраняемый дипломатический квартал.



Жертвы и пострадавшие

Это одно из самых смертоносных нападений на Кабул за последние годы. По предварительным данным, большинство пострадавших — мирные жители.

Министерство здравоохранения сообщило, что число жертв, скорее всего, еще вырастет.

"Тела и раненых все еще приносят в больницы", — заявил представитель ведомства.

Афганское МВД призвало жителей сдавать кровь, в которой наблюдается "острая потребность".

Владелец местного магазина Сайед Рахман рассказал агентству Рейтер, что "никогда в жизни не видел такого ужасного взрыва". Другой местный житель рассказал Би-би-си, что взрыв был похож на сильное землетрясение.

Несколько организаций сообщили о жертвах среди своих сотрудников:

Мохаммед Назир, работавший водителем Афганской службы Би-би-си более четырех лет, скончался в результате взрыва. Четверо его коллег были ранены, их жизни ничего не угрожает

Сотрудники немецкой димписсии пострадали, охранник посольства погиб

Сотрудники французского посольства не пострадали, однако взрывом было повреждено здание

Два сотрудника японского посольства получили небольшие травмы

Турция сообщила, что здание дипмиссии было повреждено, но никто из сотрудников не пострадал

Афганское новостное агентство Толо сообщило о гибели журналиста

Журналист Толо сообщил, что среди жертв есть сотрудники мобильного оператора Roshan, однако официальных подтверждений этой информации нет

Реакция

Президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что "решительно осуждает трусливое нападение в священный месяц Рамадан, жертвами которого стали невинные мирные жители, ведущие обычную жизнь".

Министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль назвал нападение достойным презрения.

Индийский премьер-министр Нарендра Моди также выступил с осуждением, написав в "Твиттере": "Наши мысли с семьями погибших и молитвы — с пострадавшими".

Министерство иностранных дел Пакистана осудило нападение, заявив: "Пакистан как жертва терроризма понимает боль и мучения, которые подобные инциденты приносят людям и обществу".



Кто стоит за нападением

Ответственность за нападение взяла на себя экстремистская группировка "Исламское государство", запрещенная в России и других странах.

Движение "Талибан" уже опубликовало заявление, где отрицал свою причастность к нападению.

Представитель талибов заявил, что группировка осуждает беспорядочные нападения, которые приводят к жертвам среди мирных жителей.

Ранее ИГ заявляла о своей причастности к нападению смертника на колонну НАТО возле американского посольства в Кабуле. Тогда погибли по меньшей мере восемь человек.

Нападения на Кабул