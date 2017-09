Число жертв урагана "Ирма" на островах Карибского бассейна увеличилось до 10 человек

Ранее в эфире радио France Info министр сообщал о восьми погибших и 23 пострадавших, но добавил, что число погибших может увеличиться, поскольку поисковые работы не завершены.

По данным Reuters, 10 погибших — это данные по четырем островам. Как минимум один человек погиб на острове Ангилья — самоуправляемой заморской территории Великобритании. На острове Барбуда (принадлежит островному государству Антигуа и Барбуда в составе содружества, возглавляемого Великобританией) погиб двухлетний мальчик, когда его родители искали убежище. Остальные восемь погибших жили на принадлежащих Франции островах Сен-Бартелеми и Сен-Мартен.

Ураган разрушил 95% острова Сен-Мартен и большинство школ. "Это огромная катастрофа, 95% острова уничтожено. Я в шоке", — сказал председатель местного совета Даниэль Гиббс Radio Caribbean International (цитата по Reuters).

По данным властей острова Барбуда, разрушено более 90% инфраструктуры острова. Телеканал CNN опубликовал кадры, по которым можно судить о масштабе разрушений.

Images show Irma damage in Barbuda; officials say destruction could be "upwards of 90%" https://t.co/5WpCIuCk4d https://t.co/GBjTj9ZeXz — CNN (@CNN) 6 сентября 2017 г.

На побережье повреждены яхты, улицы и дома затоплены, на островах нет электричества. Скорость ветра в центре урагана достигала 298 км/ч; шторм привел к наводнению. Премьер-министр Антигуа и Барбуды Гастон Браун сообщил BBC, что половина населения Барбуды — около 1800 человек — остались без крова, ущерб нанесен каждому девятому из 10 зданий, многие уничтожены.

NASA показало, как выглядит ураган "Ирма" из космоса

NASA опубликовало на своем сайте космические снимки урагана. Его воронка отчетливо видна с космической станции.

The eye of Hurricane Irma is clearly visible from the space station as it orbited over the Category 5 storm on Sept. 5, 2017. pic.twitter.com/RpMzYw8NL2— Intl. Space Station (@Space_Station) 6 сентября 2017 г.