18.09.2018, 08:11

Число жертв урагана "Флоренс" в США превысило 30

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Deutsche Welle
EST
Число жертв урагана "Флоренс" в США превысило 30
Foto: AP/SCANPIX

Число жертв урагана "Флоренс" на востоке США выросло до 31. Больше всего пострадал штат Северная Каролина, где погибли 25 человек, сообщило в понедельник, 17 сентября, местное ведомство по чрезвычайным ситуациям. Еще шесть человек стали жертвами стихии в Южной Каролине. Материальный ущерб, по оценкам экспертов, превышает 17 миллиардов долларов.

После ослабления шторма в регионе продолжает подниматься уровень воды в реках. Около 1500 дорог в настоящее время являются непроходимыми, сообщило Федеральное агентство по управлению в чрезвычайных ситуациях (FEMA). В городе Вилмингтон от внешнего мира отрезаны сотни жителей. Большинство школ в пострадавших районах остаются закрытыми.

Между тем Национальный центр по наблюдению за ураганами США заявил о том, что "Флоренс" потерял характеристики тропического циклона и в настоящее время является пост-тропическим циклоном. Максимальная скорость ветра теперь не достигает 11 м/с. Центр шторма находится в 125 км от города Моргантаун (штат Западная Вирджиния), он движется в северо-восточном направлении.

14 сентября ураган, ранее охарактеризованный Национальным ураганным центром (NHC) как "крайне опасный", ослаб до тропического шторма. Ранее в Северной и Южной Каролинах, штатах Виргиния и Мэриленд, а также в Вашингтоне было объявлено чрезвычайное положение. Власти призвали укрыться в безопасное место около 1,7 млн человек. В некоторых районах Северной Каролины из-за непогоды отключилась электроэнергия, без света остались более 760 тысяч человек.

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